BB734A(Trans Matte Black)

定価:¥105000

昨年6月1日に新品購入したものです。

新しく購入したベースに乗り換え、弾く機会が減ったため出品いたします。

状態:

アクティブ・パッシブ共に動作確認済み

ノイズ・ガリ等ありません。

トラスロッド・フレットも余裕あります。

指版の保湿、フレット磨き、弦交換などのメンテナンス済み

打痕があります。詳しくは画像2枚目以降をご参照ください。

その他、細かな傷など使用感があるため、あくまで中古品であることをご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

付属品:

・非純正ソフトケース

・ツマミの説明パネル(取り外し可)

※上記以外の物は付属いたしません。

■以下商品説明

3バンドアクティブイコライザー、アクティブ/パッシブ切替可能な多機能モデル。 アルダー/メイプル/アルダーの3ピースボディ構造。 マイター・ボルティング方式によるネックボディ接合に、コンバーチブルタイプ ブリッジ&サドル搭載。

■エレキベース

■BBシリーズ

■ボディ/ネック構造:マイターボルティング

■スケール:863.6mm

■指板:ローズウッド

■指板アール:250R

■フレット数:21

■ボディ:アルダー&メイプル&アルダー3プライ

■ネック:メイプル&マホガニー 5ピース

■ブリッジ:ビンテージプラスライト(スチールプレート/スチールサドル)

■ピックアップ:YGD V7 P/J (アルニコV)

■コントロール:マスターボリューム、ピックアップバランサー、3バンドイコライザー(ベース、ミドル、トレブル)アクティブ・パッシブスイッチ

■マットトランスルーセントブラック

#ベース

#ヤマハ

#YAMAHA

#BB734A

#BB734A_TransMatteBlack_

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 やや傷や汚れあり

BB734A(Trans Matte Black)YAMAHA定価:¥105000昨年6月1日に新品購入したものです。新しく購入したベースに乗り換え、弾く機会が減ったため出品いたします。状態:アクティブ・パッシブ共に動作確認済みノイズ・ガリ等ありません。トラスロッド・フレットも余裕あります。指版の保湿、フレット磨き、弦交換などのメンテナンス済み打痕があります。詳しくは画像2枚目以降をご参照ください。その他、細かな傷など使用感があるため、あくまで中古品であることをご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。付属品:・非純正ソフトケース・ツマミの説明パネル(取り外し可)※上記以外の物は付属いたしません。■以下商品説明3バンドアクティブイコライザー、アクティブ/パッシブ切替可能な多機能モデル。 アルダー/メイプル/アルダーの3ピースボディ構造。 マイター・ボルティング方式によるネックボディ接合に、コンバーチブルタイプ ブリッジ&サドル搭載。■エレキベース■BBシリーズ■ボディ/ネック構造:マイターボルティング■スケール:863.6mm■指板:ローズウッド■指板アール:250R■フレット数:21■ボディ:アルダー&メイプル&アルダー3プライ■ネック:メイプル&マホガニー 5ピース■ブリッジ:ビンテージプラスライト(スチールプレート/スチールサドル)■ピックアップ:YGD V7 P/J (アルニコV)■コントロール:マスターボリューム、ピックアップバランサー、3バンドイコライザー(ベース、ミドル、トレブル)アクティブ・パッシブスイッチ■マットトランスルーセントブラック#ベース#ヤマハ#YAMAHA#BB734A#BB734A_TransMatteBlack_

