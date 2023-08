◯はじめに

◼️PRADA プラダ Tシャツ◼️

ご覧頂き、ありがとうごさいます。

お手数ですが、コメント、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。

80’s ・ 90’s の ビンテージ 古着 から スポーツ 系の シャツ や スウェット を中心に、アメカジ から モード とジャンル問わず幅広く出品しております。

お気に入りの一枚を探してみて下さいね!

#古着屋*SCARERS*

●出品している商品は全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願いたく思います。

◯商品情報

・ブランド : オフホワイト OFF WHITE

・色柄 : ブラック 黒 オレンジ 橙色

・サイズ表記 : S(日本L相当)

・素材 : コットン 綿 100%

・状態 : 未使用 に近い 美品

◯サイズ詳細(cm)

平置き採寸

・肩幅47

・身幅55

・袖丈19

・着丈69

※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。

◯商品説明

オフホワイト の Tシャツ です。

未使用に近い美品です。

両面プリント 凹凸 フロッキーロゴ 。

即完売の一着です。

ビッグシルエット です。

シュプリーム ステューシー や ア ベイシング エイプ 、CE などお好きな方にオススメです。

●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。

●複数購入・リピーターの方は更にお値引き致しますので、フォロー頂けると嬉しいです。

◯発送

入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。

◯最後に

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けたら幸いです。

ナイキ ・ チャンピオン ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ ステューシー ・ アディダス

#古着屋*SCARERS*

N11220322

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オフホワイト 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オフホワイト 商品の状態 未使用に近い

