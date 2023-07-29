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特価ブランド Canon デジタルカメラ POWERSHOT S110 デジタルカメラ

商品の説明

Canon PowerShot S POWERSHOT S110 BK
SONY ZV-1F ホワイト シューティンググリップセット GP-VPT2BT

OLYMPUS◆OM-D E-M5 MarkII◆PROレンズ
中身は、一枚目にある写真のみです。
最終値下げ　α6400＋SIGMA16mm F1.4レンズ付きセット
※箱や取扱説明書、CDは、ありません。
OLYMPUSオリンパス ミラーレス一眼 PEN E-PL9 ダブルズームキット

Nikon NIKON 1 V3
数回使用後、自宅保管でした。
デジタルカメラ　中古　PENTAX
目に見える傷は、ありません。
Canon デジタルカメラ PowerShot S120(ブラック)

EOS R6 RF 24-105 レンズキット
動作確認
豪華おまけ付き　OM-D E-M10 Mark IV EZダブルズームキット等
・フラッシュ〇
sony α6000 一眼　デジタル　カメラ
・シャッター〇
SONY α6400 パワーズームレンズキット ILCE-6400L
・ズーム〇
ニコン D7100 デジタル一眼レフ DXフォーマット ほぼ新品 A830
・動画撮影再生〇　
❤️人気ミラーレス❤️Wi-Fi &自撮り❤️OLYMPUS E-PL9
・タイマー撮影〇
Panasonic パナソニックLUMIX DC-GH6 ボディ

PENTAX Q−S1　ミラーレス　デジタルカメラ
カメラ部有効画素数（最大）約1210万画素
Sony a7R4、35GMセット　α7R4 35mm GMレンズ a7rⅳ
レンズ焦点距離5 倍ズーム：5.2 (W) – 26.0 (T) mm
D5000 レンズキット　Wズーム
（35mm フィルム換算：24 (W) ‒ 120 (T) mm）
EOS KISS X4 EF-S18-55 IS
液晶モニター3.0 型TFT カラー液晶（タッチパネル）
Canon EOS Kiss X7i 本体
有効画素数：約46.1 万ドット
【美品】デジタルハリネズミ グル Digital Harinezumi guru
ファイルフォーマットDCF 準拠、DPOF 対応（Version 1.1）
【値下げ】ニコン Nikon 1 J5 ブラック 付属品あり
データタイプ静止画：Exif 2.3（JPEG）、RAW（CR2（キヤノン独自））
【バッテリー2個、箱付】SONY α7 II ILCE-7M2 ボディ
動画：MOV（画像：H.264、音声：リニアPCM（ステレオ））
Nikon COOLPIX AllWeather COOLPIX AW100 …
インターフェースHi‑Speed USB
Nikon NIKON 1 J4 Wズームキット BLACK レンズガード付き
HDMI 出力
美品 Canon EOS 6D MARK2 ボディ＋リモコン付き
アナログ音声出力（ステレオ）
rymamas様　SONY α6400 ボディのみ 美品 撮影数990枚
アナログ映像出力（NTSC/PAL）
mm151【アウトレット】POWERSHOT A550
電源バッテリーパック NB‑5L
Canon EOS RP ボディ 美品
AC アダプターキット ACK-DC30
Canon PowerShot S POWERSHOT S120 BK 美品
無線LAN規格IEEE802.11b/g/n ※
16様専用　KONICA コニカ BIG mini BM-201 動作品
※ 2.4 GHz 帯のみ
運動会や野球撮影●超望遠1200mm●iPhoneに写真転送OKフジSL1000
無線LAN伝送方式OFDM 変調方式（IEEE802.11g/n）
OM-D E-M10 MARK 2 レンズ3本付属、3脚、予備バッテリー、カバー
DSSS 変調方式（IEEE802.11b）
【動作確認済・特典付】Canon IXY DIGITAL 510 IS
無線LAN通信モードインフラストラクチャーモード※、アドホックモード
♥︎◇Canon PowerShot S60 ◇オシャレコンデジ ◇スマホ転送♪
※ Wi-Fi Protected Setup に対応
CANON EOS-1V HS
無線LAN対応チャンネル1-13 ch（PC1819）または1-11 ch（PC1882）
OLYMPUS E−PL3 RED レンズキット 赤RED
（　）内はモデルナンバー
SONY α55 初心者セット デジタル一眼　レンズ2本
無線LANセキュリティーWEP、WPA-PSK（AES/TKIP）、
DSC-WX500 ホワイト　SONY デジカメ　デジタルスチルカメラ
WPA2-PSK（AES/TKIP）
POWERSHOT ZOOM BLACK EDITION
大きさ（CIPA準拠）98.8 x 59.0 x 26.9 mm
RICOH GR DIGITAL Ⅳ　ジャンク品
質量（CIPA準拠）約198g（電池・メモリーカード含む）
Canon EOS kiss 一眼レフ ズームレンズ付き
約173g（本体のみ）
Canon IXY170 12倍ズーム☆2000万画素　32GBSDカード付き♡

Canon IXY DIGITAL 10 SL コンパクトデジタルカメラ
#canon
SONY ミラーレス α5000 PZ16-50mm パワーズームレンズキット
#キャノン
FOTEX F10
#デジタルカメラ

Canon EOS M カメラ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Nikon クールピクス AW100☆防水・耐衝撃デジタルカメラ☆3849

キヤノン EOS 50D 17-85ｍｍ CA-PS400 BP512

❤初心者オススメ❤FUJIFILM FinePix S8400❤44倍ズーム❤
Canon PowerShot S POWERSHOT S110 BK中身は、一枚目にある写真のみです。※箱や取扱説明書、CDは、ありません。数回使用後、自宅保管でした。目に見える傷は、ありません。動作確認 ・フラッシュ〇 ・シャッター〇 ・ズーム〇 ・動画撮影再生〇　 ・タイマー撮影〇カメラ部有効画素数（最大）約1210万画素レンズ焦点距離5 倍ズーム：5.2 (W) – 26.0 (T) mm（35mm フィルム換算：24 (W) ‒ 120 (T) mm）液晶モニター3.0 型TFT カラー液晶（タッチパネル）有効画素数：約46.1 万ドットファイルフォーマットDCF 準拠、DPOF 対応（Version 1.1）データタイプ静止画：Exif 2.3（JPEG）、RAW（CR2（キヤノン独自））動画：MOV（画像：H.264、音声：リニアPCM（ステレオ））インターフェースHi‑Speed USBHDMI 出力アナログ音声出力（ステレオ）アナログ映像出力（NTSC/PAL）電源バッテリーパック NB‑5LAC アダプターキット ACK-DC30無線LAN規格IEEE802.11b/g/n ※※ 2.4 GHz 帯のみ無線LAN伝送方式OFDM 変調方式（IEEE802.11g/n）DSSS 変調方式（IEEE802.11b）無線LAN通信モードインフラストラクチャーモード※、アドホックモード※ Wi-Fi Protected Setup に対応無線LAN対応チャンネル1-13 ch（PC1819）または1-11 ch（PC1882）（　）内はモデルナンバー無線LANセキュリティーWEP、WPA-PSK（AES/TKIP）、WPA2-PSK（AES/TKIP）大きさ（CIPA準拠）98.8 x 59.0 x 26.9 mm質量（CIPA準拠）約198g（電池・メモリーカード含む）約173g（本体のみ）#canon#キャノン#デジタルカメラ

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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