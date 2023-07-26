ベビーグッズも大集合 【希少！】27.5cmコンバース★チャックテイラーCT70 ブラック　ハイカット スニーカー

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商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

【フォロー割引実施中】 プロフィールご確認ください！！⏩商品説明✨ 希少！日本未販売モデル！Converse ChuckTaylor Hi Black ⏩ブランド :コンバース⏩表記サイズ :27.5cm27.0cmも出品しております！⏩素材 :キャンバス⏩カラー :ブラック⏩状態 : 新品未使用！⏩備考プロフィールご確認ください。韓国converse正規店で購入しました。すり替え防止のため、返品交換受け付けませんのでご了承ください。気になる点がございましたら、ご購入前にコメント欄にてお問い合わせください^_^全商品検索39704-2234 ⏩ #古着SaaK#古着女子 #フルジョ #古着コーデ #古着 #フリクロ #メンズライク #メンズライクコーデ #古着mix #古着ファッション#古着男子 #フルダン #古着コーデ #古着 #フリクロ #メンズファッション #メンズコーデ

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