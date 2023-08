【高知インター店】 【冬物SALE】JieDa ジエダ パネルカーディガン カーディガン

▪️JieDa ジエダ パネルカーディガン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジエダ 商品の状態 新品、未使用

▪️JieDa ジエダ パネルカーディガン【ブランド名】ジエダJieDa【サイズ】1※平置き着丈:63身幅:58袖丈:68肩幅:52【素材】WOOL 80% , NYLON 20%【品質】MADE IN CHINA【定価】¥42,900(税込)【商品紹介】編みで再現したパネルデザインが印象的なニットカーディガンです◎トップスとしてはもちろんインナーとしても幅広くご活用頂ける一着。春が近づいてきたベストシーズンにいかがですか。タグは外してますが、たった一度も着ていません。他にカーディガンを購入したのでお譲りいたします⭐️【冬物特化SALE】⭐️¥28,000→¥22,000お得な期間に是非お求めください。#JieDa#ドメブラ

