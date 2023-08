数ある商品の中から当店をご覧頂きありがとうございます!

希少美品 Canon 35mm F/2 ライカL39レンズ



87 星形ボケレンズ MC VOLNA-9 ソニーミラーレス(Eマウント)用

真心を込めて迅速・丁寧に

SONY ソニー FE 20mm F1.8 G SEL20F18G

お取引させて頂きます。

Canon キャノン 50mm F/2.8 ライカLマウントレンズ ゼブラ



YASHICA ML 21mm F3.5 (コンタックスマウント)

今回ご紹介させて頂く商品はこちらです。

Canon EF24mm F2.8♥️超広角 単焦点レンズ♥️インスタ映え



Leica Summicron C 40mm f2



キャノン cannon Eos Kiss x9 本体+レンズ 3つ



Canon EF 40mm F2.8 STM!明るい単焦点レンズ☆3525-1

OLYMPUS MC-14

パナソニック Panasonic LUMIX G 単焦点 広角パンケーキレンズ

Panasonic LUMIX G 20mm F1.7 H-H020

クロタ様専用【希少】Pentax Super Takumar f1.8 初期型

《単焦点 広角パンケーキレンズ》

【光学美品】Nikon AF NIKKOR 85mm F1.4D



D11/ ケンコー MC SOFT 85mm F2.5 キャノン用 /4885B



❤️◇とろけるボケ感◇❤️ ★Canon 50mm 1:2.5 ★コンパクトマクロ



SIGMA 35mm F1.4 DG

商品詳細

Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 単焦点レンズ



NIKON AI-S NIKKOR 50mm F1.4 ニコン ニッコール

人気の単焦点 広角パンケーキレンズになります。

SMC TAKUMAR 50mm f1.4 オールドレンズ フード付 #940

ボケ効果を活かした印象的な作品づくりまで幅広いスナップ写真が楽しめるレンズです。

Tokina FiRIN 20mm F2 FE MF 単焦点レンズ



Leicaの等倍マクロ!Macro-Elmar-R 60mm F2.8

■外観

【フジ Xマウント】 カールツァイス Touit 12mm F2.8

スレやキズが少なく 綺麗な状態です。

Meyerのボケモンスター!Orestor 135mm F2.8

べたつきもなく 心地よい手触りです。

(保証期間内)シグマ 50mm F1.4 DG HSM Art ソニーEマウント



CanonEF-S55-250mmf/4-5.6IS



SIGMA 16mmF1.4 DC DN Sony APS-C レンズ



【新品】Leica Summilux-M F1.4\35mm ASPH.

■光学

キャノン Canon EF-M 22mm f2 STM φ43mm

レンズ内、カビ曇りなくきれいな状態となります。

#DG08 Fujifilm XF 23mm f/2 R WR Lens

気持ちよくお使い頂けます。

PENTAX SuperTakumar 55mm F1.8 前期型

万が一記載以外不具合があった場合返品対応させていただきます。

SONY マウントアダプター LA-EA5 αレンズ Eボディ用

安心してご購入いただければと思います

SONY レンズ(SEL55210)と付属フラッシュ(HVL-F7S)



ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macro



TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye ソニーE用



【ほぼ新品】キヤノン コントロールリング マウントアダプター EF-EOS R

■動作

Panasonic LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2

動作確認済です。

キヤノンレンズ Canon EF 85mm F1.8 USM

万が一記載以外不具合があった場合返品対応させていただきます。

FUJI FILM XF60F2.4 R MACRO

安心してご購入いただければと思います。

GF23mmF4 R LM WR GFX用超広角レンズ



Nikon EL-Nikkor 50mm f/2.8 M39マウント



●Canon●大人気●単焦点レンズ EF50mm●レンズフィルターつき●



Leica Elmarit-R 35mm

■付属品

EF 50mm F1.2L USM

レンズキャップ2枚

【D69】FUJIFILM 単焦点レンズ XF35mm F2 R WR



ニコン Nikon AF MICRO NIKKOR 105mm 2.8



超希少 LOMO MC VOLNA 50mm f1.8 Kマウント



トキナー Tokina atx-m 85mm F1.8 FE ソニー用

人気のパンケーキを大手ショップで購入するより、だいぶお手頃な価格で販売してます。ぜひこの機会にお手に入れ下さいませ。

少し訳あり ブラック Jupiter-3 50mm f1.5 オールドレンズ



PENTAX Q用 単焦点レンズ 3本セット(03,04,05)

こちらの商品には 返品保証が付いてますので、

☆前期型☆ Super Takumar 55mm F1.8 フード付 L499

安心してご購入くださいませ。

Meike MK-35mm T2.1 シネマレンズ EFマウント



【フィルターおまけ付】SONY FE35mmF1.4(SEL35F14GM)

《安心返品対応サービス》

2092 Sigma EX DG 28mm f/1.8 D for Sony

当方では初期不良の自然故障や記載内容と異なる不具合の場合返品も受けます。到着後3日以内にご連絡ください。その場合は送料のみご負担下さい。

Leica Ernst Leitz Wetzlar summar 5cm 1:2



Nikon Ai-s NIKKOR 28mm F2.8 MFレンズ #56

《注意事項》

AF-S NIKKOR 35mm 1:1.8G

商品の外観・程度の感じ方は主観による個人差がありますので、 特に神経質な方・中古品にご理解のない方・新同品コレクターの方の ご入札はお控え下さいませ。

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 17mm f1.8 ブラック



Contax Carl Zeiss Biogon 28mm F2.8 T*

心よりお待ちしております♪]

◆ミノルタ AF50ミリF1.4完動美品❗️



SIGMA 50mm F1.4 DG ART SONY Eマウント用

#1106

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中から当店をご覧頂きありがとうございます!真心を込めて迅速・丁寧にお取引させて頂きます。今回ご紹介させて頂く商品はこちらです。OLYMPUS MC-14 Panasonic LUMIX G 20mm F1.7 H-H020《単焦点 広角パンケーキレンズ》 商品詳細人気の単焦点 広角パンケーキレンズになります。ボケ効果を活かした印象的な作品づくりまで幅広いスナップ写真が楽しめるレンズです。■外観スレやキズが少なく 綺麗な状態です。べたつきもなく 心地よい手触りです。■光学レンズ内、カビ曇りなくきれいな状態となります。気持ちよくお使い頂けます。万が一記載以外不具合があった場合返品対応させていただきます。安心してご購入いただければと思います■動作動作確認済です。万が一記載以外不具合があった場合返品対応させていただきます。安心してご購入いただければと思います。■付属品レンズキャップ2枚人気のパンケーキを大手ショップで購入するより、だいぶお手頃な価格で販売してます。ぜひこの機会にお手に入れ下さいませ。こちらの商品には 返品保証が付いてますので、安心してご購入くださいませ。《安心返品対応サービス》当方では初期不良の自然故障や記載内容と異なる不具合の場合返品も受けます。到着後3日以内にご連絡ください。その場合は送料のみご負担下さい。《注意事項》商品の外観・程度の感じ方は主観による個人差がありますので、 特に神経質な方・中古品にご理解のない方・新同品コレクターの方の ご入札はお控え下さいませ。心よりお待ちしております♪]#1106

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フード付き Nikon Ai Nikkor 105mm f/2.5オリンパス 単焦点レンズ パンケーキレンズ フィルター付 風景〜人物撮影 17㎜SONY (ソニー) FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GMSIGMA 70mm F2.8 EX DG MACRO ニコンマウントSIGMA 85mm F1.4 DG DN / Lマウントスーパータクマー 150/4Nikon NIKKOR 55mm F1.2 ai改希少極上★LEICA Telyt 20cm 200mm F4.5 L39 ライカ【最終価格】Canon EF 85mm F1.8 USM キャノン 美しいボケ美品❁Contax Carl Zeiss Biogon T* 28mm F2.8