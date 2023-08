フォローしていただくと値下げ可能になります!

ACOUSTIC オールド加工ストライプブッシュパンツ!日本製!



we11done デストロイ デニム ブラック

古着 ビンテージ タブ付き オールド 限定数 希少価 カラー 90's〜 日本製



★新品・メンズ★【424 フォートゥーフォー 】デニムパンツ 32

OG&co.様専用 J.S HOMESTEAD リメイクリーバイス501デニム

THE FLATHEAD フラットヘッド 5100XX 10周年 w33 デニム



KAPTAIN SUNSHINE Backleback Baker Pants

◼️商品名◼️

ロンハーマン×ラングラー クロップドデニム



限定コラボ!sacai×LEVI'SジーンズL/サカイ別注リーバイス完売レア

古着 リメイクパンツ 再構築 フレア パッチワーク

美品☆リーバイス☆201☆1920復刻☆濃紺☆ヴァレンシア製☆32☆

おしゃれ ストリート

ヒステリックグラマー 迷彩パンツ



Big John Jeans 3本セット フレア/ベルボトム/ブーツカット

◼️カラー◼️

Denim tears デニムパンツ 31インチ



TUKI Karate Pants Indigo カラテパンツ インディゴデニム

ブルー系

初期 ink インク リメイクデニム



濃紺濃い濃い CUNE デニム ジーパン 初期 希少 黒パッチ

◼️サイズ◼️

ディースクエアード【希少】 DSQUARED2



666様専用 nofaith studios フレアデニムパンツ002



archive トルネードマート フレアデニム ギミック ダメージ グランジ

ウエスト74

90年代リーバイス501ブラック先染levisヴィンテージデニムUSAアメリカ製

股上35

【新品】定価6.5万ヤコブ コーエン688COMFORTストレッチデニム/32

股下66

y2k フリンジフレアデニム

ワタリ34

ジュンヤワタナベ コムデギャルソンマン×LEVI'S フェイクレザーパンツ

裾周り62

MINEDENIM E.wide 5pocket USD



90s makaveli マキャベリ 2pac デニムパンツ ワイド



ディースクエアード2 デニムパンツ 46黄色

◼️状態◼️

定価3万800円 G-Star RAW リップル加工 シャーリング3Dデニム L



米国製 リーバイス 501XX W34L36 バレンシア

目立った傷や汚れはありません。

【新品未使用】evisu エビス ダメージジーンズ 水色ペイント希少 29×32



helmut lang 本人期 ペンキデニム W31

◼️備考◼️

60s Levi's 501 BIG Eビンテージ オリジナル スレーキスタンプ



ナンバーナイン ワッペンパッチブラックデニム

ポリエステル、レーヨン、シルク生地は熱に弱く、アイロンする際は当て布をしてするか、時短であれば、一番弱めから徐々に中まで上げ試しながらされるのが良いかと思います(*^^)

リーバイス505-0217 80年代黒カンヌキ maid in USA



W31☺︎古着リーバイス501-0000バレンシア工場90年製アイスブルージーンズ

洗濯の際は裏返しにし、ネットに入れ、ソフト洗いをオススメします。

Supreme / The Crow Regular Jean

脱水は、長すぎるとシワになり、ほつれや縮む原因になりますので、短い時間するのがベストです。

希少 Levi's リーバイス 66後期 ビンテージデニム アメカジ USA



a.presse "Washed Denim Pants" 32

着用/178cm

Levi's リ-バイス 501xx W29 L34 古着

ネクタイとシャツはセットではありませんのでご注意ください。

230607①ROCA WEAR ロカウェア デニムバニーパンツ



LVC 501XX 1955モデル 日本製 リジット W33,L34 未使用品

中古品ということをご理解ください。

DOLCE&GABBANA ダメージデニム ジーンズ



60's Levi's 501 bigE 週末限定値下げ

何かあれば気軽にお尋ねください。

★レア 80s Levi's リーバイス 赤文字 501XX アメリカ製 W31



VISVIM SOCIAL SCULPTURE denim04 UNWASHED

詳しくはプロフィールを見てください。

heliot emil カラビナデニム 46

カラー···ブルー

激レア!EVISU NO.2 2504xx 初期デニム カモメ ペイント

シルエット···フレア/ベルボトム/ブーツカット

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

