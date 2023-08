スノーピークの焚火台Lサイズです。

電気卓上フライヤーwfb777専用他の方購入不可

2020年に購入し、年数回のキャンプで使用しましたが、別の焚火台の購入を考えている為出品します。

★お得なLOGOS 6点セット★ キャンプ用品まとめ売り 限定2セット‼︎

画像の通り、焼き跡や汚れはありますが、変形など使用に影響するような不具合はありません。

nordisk ノルディスク ウォータージャグ バージョン1 廃盤品 ホワイト

もちろんスノーピークの純正品なので、永久保証の対象です。

ユニフレーム ツインバーナー 新品未使用



【新品】FEDECA フェデカ 折畳式料理ナイフ リップルブラック

おまけで焚火料理などでロストルとして使用していた、ピッタリサイズの格子状鍋敷きもお付けします。

JHQ 鉄板マルチグリドル 33cm 5

(純正品ではないので、使用は自己責任でお願いします)

★OLD MOUNTAIN★RICECOOKER480 TITANIUM シェラ



JHQ マルチグリドル 29㎝ 8

使用による汚れはありますが、購入時に付属していた収納袋もお付けします。

スノーピーク Snow Peak 焚火台L おまけ付き



Coleman コールマン ロードトリップグリル LXE-J



★H&O JOHN ARMY OF ONLY ONE type1 BLACK★

素材...ステンレス

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 傷や汚れあり

スノーピークの焚火台Lサイズです。2020年に購入し、年数回のキャンプで使用しましたが、別の焚火台の購入を考えている為出品します。画像の通り、焼き跡や汚れはありますが、変形など使用に影響するような不具合はありません。もちろんスノーピークの純正品なので、永久保証の対象です。おまけで焚火料理などでロストルとして使用していた、ピッタリサイズの格子状鍋敷きもお付けします。(純正品ではないので、使用は自己責任でお願いします)使用による汚れはありますが、購入時に付属していた収納袋もお付けします。素材...ステンレス

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 傷や汚れあり

Supreme Coleman Charcoal Grill コールマン グリル【新品、未使用】スノーピークサーモタンク4700(TW-550)黒七輪業務用オールステンレス棚9段 2個セット【持ち手付き】 キャンプColeman パワーハウス LP ツーバーナーストーブ II美品 ファイヤーサイド グランマー コッパーケトル小 FIRE SIDE