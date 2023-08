高評価なギフト CHALLENGER 15SS ビンテージ リペア 加工 デニム パンツ デニム/ジーンズ

【ブランド】CHALLENGER / チャレンジャー

【アイテム名】15SS USED DENIM PANTS

【カラー】indigo

【素材】cotton

【サイズ】L

実寸 ウエスト86 レングス76 股上30.5(ウエストベルト含) 総丈106(ウエストベルト含)

【製造国】日本製

【状態】中古 使用感あり

※ダメージ加工

price ¥37,400-

【CHALLENGER】

元プロスケーターである田口悟氏が2009年にスタート。

コンセプトは「アメリカン・ガレージ」。 車、バイク、スケボー、楽器など、男が何歳になっても愛情を注ぎ込むガキの遊び道具がガレージには眠っていて、 そこからいくつものカルチャーが生まれ、ヒーローが生まれてきた。

自分たちがそのように捉えた「アメリカン・ガレージ」というものを背景とし、ブランドを展開しています。

———

CHALLENGERの15SS USED DENIM PANTSです。

長年履き込んだかの様なリアルなユーズド加工や、ウォッシュ加工やダメージを加え自然な色落ちやアタリを表現しています。

膝部分を中心にダメージ加工やリペア加工を施し、リペア部分にはオリジナルのチェック生地を当て布に使用しアクセントになっています。

赤耳を使用したセルビッチデニム、チェーンステッチ、オリジナルのボタン、Vステッチ、隠しリベット、猫目のサスペンダーボタン等々、細部にまでこだわりを感じるパンツです。

お好きな方に是非。

ストリート系

motive

モーティブ

マスターピース

ヘクティク

サブウェア

subware

アーカイブ

スタジャン

コート

スタジャン

ma-1

フライトジャケット

ボンバー

fat

窪塚

ビンテージ

アーカイブ

80s 90s 00s

コート

ジャケット

パンツ

バッグ

木村拓哉

アンダーカバー

ジョニオ

ラストオージー

オールドスケート

ナイトレイド

nitrow

バックチャンネル

カラー···ブルー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャレンジャー 商品の状態 やや傷や汚れあり

