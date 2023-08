レネレゼピ 著

Modernist Cuisine at Home 現代料理のすべて

料理写真とレシピ(大)レネの日記(中)レストランの風景や食材などのスナップ集(小)3分冊 日本語訳 ファイドン社 2015年 ボックスエディション ハードカバー、ソフトカバー サイズ: 300×240×55mm 240ページ、216ページ、191ページ

外箱に劣化あり。本体に目立つ汚れはありません。保存状態は良品ですがそれなりに年数が経っておりますので、古本とご理解いただけますようお願いいたします。

2024年冬、コペンハーゲンの本店のクローズを発表したNOMAのシェフ、レネ・レゼピが当時のレシピを完成させるプロセスを詳細に語った1年間の日記。世界を驚かせたアリの発見も臨場感たっぷりに読める貴重な記録。100種類のメニューに添えられた料理写真も美しく、それぞれの装丁も凝っておりコレクションしたくなる希少本。

