最新コレックション ヴィンテージ　メガネ　USSメガネ　usarmyメガネ　ヴィンテージミリタリー サングラス/メガネ

推定1950-60年代

推定1950-60年代 AO American Optical USSホーンリム(USARMY支給品)カラー:スモークグレーサイズ:44/20 【残り1つ】コンディション : セル痩せや曇りのないデッドストック未使用品MADE IN USA <44/20サイズ明細>フレーム横幅全 約13.3cm, 高さ 約4.4cmテンプルサイズ表記 5 3/4USアーミーからの依頼を受け支給されていたUSS ホーンリム ウェリントン当時、同型の同モデルは、AO American OpticalBausch&Lomb ShuronRomcoHalo 等当時の一流米国眼鏡メーカーが生産を請け負っていた軍関係者への支給品と資料が残っております。世界的な物価高騰からまだまだ値上りが続きます。現状がベストプライスだとご判断頂き、熟考の上、入札頂けると幸いです。長くご愛用したい方にはこの上ないコンディションですのでお見逃しなく。新品未使用ですがオリジナルのヴィンテージ品です!調整可能な多少の歪みや小傷は必ずある物で歴史背景的に一つ一つ作りもバラバラです。返品交換、返金は出来かねますのでヴィンテージにご理解のある方のみ宜しくお願い申し上げます。値下げ不可ao safety aoセーフティアメリカンオプティカルB&LボシュロムRAY BAN レイバンPERSOL白山眼鏡金子眼鏡TART OPTICAL タートオプティカルarnelmoscot モスコットlemtosh レムトッシュ50s 60s 90sOLIVER PEOPLES オリバーピープルズblanceyevan7285bjclassicnativesonswacko mariaワコマリアwindandseawtapsvintage ビンテージsorry a bootlegジョニーデップboys of summerバイカーシェードゴーグルミリタリーウェリントンculture bank aoヒンジculture bankカルチャーバンク好きな方にもオススメです!

