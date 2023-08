切れ長のエレガントかつセクシーなデザインとメタルフレームならではのエッジの効いた繊細な輝きとラインは別格!

誰もが見ても 「一目で視線を奪われるオーラを演出!」

Cartier 最上級モデル 『パンテール装飾 プラチナブラックメタリックフィニッシュサングラス』

ラグジュアリーアイウェア グラマラスシャイニーメタリックフレーム エンブレムロゴ フレームレス メンズ&レディース

生産数自体 「極少数」のプレミアモデル!

ハイエンドジュエリーのような 漆黒の妖艶な輝きを放つメタルフレームと 切れ長レンズ★

カルティエのスペシャリティーモデルだけあり、芸能人、海外セレブ御用達モデル☆

コーディネート全体の格上げはもちろん、サングラスだけで 「ラグジュアリーなセレブを演出してくれる 魔法のサングラス!」

男女兼用モデル◎

「!早期終了もありえますのでお早めに!」

<カラー 黒系レンズ×クローム系 ブラックメタリックプラチナフィニッシュ>

状態 良品

右レンズにアタリ小傷や多少の使用感はありますがパッと見で目立つ大きな傷や視界不良も見受けられず全体的に状態は比較的良好○

まだまだ難なくご愛用頂けるコンディション

【付属品 特になし(色違いは比較ですSETではありません)】

ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ

お取引は 迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけます。 ご安心くださいませ☆

時間帯にもよりますが 当日発送 を心がけます

※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています あらゆる角度で全て実物撮影になります。 芸能人着用モデルは特注オーダーされている著名人が多いことから完全に一致しているかはわかりかねますのでどうぞお調べ 頂けましたら幸いです ※

他にもGacktさん愛用モデル 同シリーズ色違いや別モデル

ブルガリ、ヴェルサーチ、クロムハーツ等ブランド品を多数出品中☆

#説明文画像自己紹介必読願います

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

