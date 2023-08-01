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大人女性の ショパールk18 750 YGハッピーハートリング リング

商品の説明

材質···ゴールド
アーカー 指輪 ダイヤ リング 0.13ct 12.5号 PT900 D9713
k18ハッピーハートリングになります
Pt900 オパール 12.13 ダイヤモンド　0.80　リング

天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.4ct k18 f
可愛らしいハートのデザインです
TIFFANY&Co. ティファニー　Pt950ルシダバンドリング　10号

meee様専用　ヴァンドーム青山　ダイヤモンドリボンリング
一つダイヤが使われてます
e.m. イーエム　littleemblem リトルエンブレム18金リングパール

カラーチェンジガーネットリング

水牛の台に、血珊瑚、丸ですサイズ12号位です。二、三回使用。半額にします。
状態　少しガラスに曇りがあります
K18ダイヤモンドリング　クローバー　一文字リング
リングは細かいキズが少しあります
笠原真寿美　18KWG ダイヤモンド　ハートペンダントヘッド

【箱付き美品】agete ゴールドリング 19号相当 K18

Pt900 クンツァイト ダイヤモンドリング 12.5号
ガラスにショパールの文字が入ってます
天然ペリドット1.0ct ラフカットダイヤモンドK18 10号

pt950 ティファニー　TIFFANY&CO バンドリング5.0g#15

新品0.07ctダイヤモンドリングサイズ変更無料
4.3g
希少石 グランディディエライトハーフエタニティpt950 0.363ct

高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング 83
サイズ8号
Pt900 ダイヤモンドリング　2.26ct

値下げ！!!カルティエリング WG K18 750
画像が全てです
アルティーダウード　K10 モチーフ メレダイヤ リング

【専用】グッチ リング
梱包は素人梱包です
k18ダイヤリング
トラブル防止のため返品は出来ません
天然パライバトルマリン 天然ダイヤモンド 鑑別書付き

⭐︎モーブッサン⭐︎リング⭐︎
ご理解の上ご購入お願いします。
♡るりるな♡様セリーヌ K10 ダイヤモンドハーフエタニティリング　値下げ！

星の砂　HOSHI no SUNA 　K18　ダイヤ0.31　リング　10号
お値下げ不可
Pt900　ダイヤモンドリング　0.652ct　Fカラー　SI2　GOOD

K18 ブラウン ダイヤモンド 2.00ct フラワー 花 ダイヤ リング 指輪
鑑定済みです
4℃ すずらん　10K ゴールドリング　10号　未使用

黒執事　ファントムリング　9号

ブシュロン　キャトル　ホワイト　リング　ハーフ

ジョージジェンセン リング 指輪 ヴィンテージ シルバー 925 小物
No50

k18 pt コンビダイヤリング

商品の情報

ブランドショパール
商品の状態やや傷や汚れあり

K18珊瑚メレーダイヤモンドリング

18K ピンクサファイア リング

未使用品 エルメス シェーヌダンクル スカーフリング ゴールド HERMES
材質···ゴールドk18ハッピーハートリングになります可愛らしいハートのデザインです一つダイヤが使われてます状態　少しガラスに曇りがありますリングは細かいキズが少しありますガラスにショパールの文字が入ってます4.3gサイズ8号画像が全てです梱包は素人梱包ですトラブル防止のため返品は出来ませんご理解の上ご購入お願いします。お値下げ不可鑑定済みですNo50

商品の情報

ブランドショパール
商品の状態やや傷や汚れあり

大人女性の ショパールk18 750 YGハッピーハートリング リング

58分钟前

大人女性の ショパールk18 750 YGハッピーハートリング リング

¥57,000 ¥30,780

(税込) 送料込み
9
14
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商品の情報

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6bebff437a11d

 1364

本人確認済
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コメント (14)

6bebff437a11d
大人女性の ショパールk18 750 YGハッピーハートリング リング 大人女性の ショパールk18 750 YGハッピーハートリング リング

想像を超えての ショパール K18 750 YG ハッピーハート リング

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