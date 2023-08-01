大人女性の ショパールk18 750 YGハッピーハートリング リング

材質···ゴールド

アーカー 指輪 ダイヤ リング 0.13ct 12.5号 PT900 D9713

k18ハッピーハートリングになります

Pt900 オパール 12.13 ダイヤモンド 0.80 リング



天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.4ct k18 f

可愛らしいハートのデザインです

TIFFANY&Co. ティファニー Pt950ルシダバンドリング 10号



meee様専用 ヴァンドーム青山 ダイヤモンドリボンリング

一つダイヤが使われてます

e.m. イーエム littleemblem リトルエンブレム18金リングパール



カラーチェンジガーネットリング



水牛の台に、血珊瑚、丸ですサイズ12号位です。二、三回使用。半額にします。

状態 少しガラスに曇りがあります

K18ダイヤモンドリング クローバー 一文字リング

リングは細かいキズが少しあります

笠原真寿美 18KWG ダイヤモンド ハートペンダントヘッド



【箱付き美品】agete ゴールドリング 19号相当 K18



Pt900 クンツァイト ダイヤモンドリング 12.5号

ガラスにショパールの文字が入ってます

天然ペリドット1.0ct ラフカットダイヤモンドK18 10号



pt950 ティファニー TIFFANY&CO バンドリング5.0g#15



新品0.07ctダイヤモンドリングサイズ変更無料

4.3g

希少石 グランディディエライトハーフエタニティpt950 0.363ct



高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング 83

サイズ8号

Pt900 ダイヤモンドリング 2.26ct



値下げ！!!カルティエリング WG K18 750

画像が全てです

アルティーダウード K10 モチーフ メレダイヤ リング



【専用】グッチ リング

梱包は素人梱包です

k18ダイヤリング

トラブル防止のため返品は出来ません

天然パライバトルマリン 天然ダイヤモンド 鑑別書付き



⭐︎モーブッサン⭐︎リング⭐︎

ご理解の上ご購入お願いします。

♡るりるな♡様セリーヌ K10 ダイヤモンドハーフエタニティリング 値下げ！



星の砂 HOSHI no SUNA K18 ダイヤ0.31 リング 10号

お値下げ不可

Pt900 ダイヤモンドリング 0.652ct Fカラー SI2 GOOD



K18 ブラウン ダイヤモンド 2.00ct フラワー 花 ダイヤ リング 指輪

鑑定済みです

4℃ すずらん 10K ゴールドリング 10号 未使用



黒執事 ファントムリング 9号



ブシュロン キャトル ホワイト リング ハーフ



ジョージジェンセン リング 指輪 ヴィンテージ シルバー 925 小物

No50

商品の情報 ブランド ショパール 商品の状態 やや傷や汚れあり

材質···ゴールドk18ハッピーハートリングになります可愛らしいハートのデザインです一つダイヤが使われてます状態 少しガラスに曇りがありますリングは細かいキズが少しありますガラスにショパールの文字が入ってます4.3gサイズ8号画像が全てです梱包は素人梱包ですトラブル防止のため返品は出来ませんご理解の上ご購入お願いします。お値下げ不可鑑定済みですNo50

商品の情報 ブランド ショパール 商品の状態 やや傷や汚れあり

k18 pt コンビダイヤリングK18珊瑚メレーダイヤモンドリング18K ピンクサファイア リング未使用品 エルメス シェーヌダンクル スカーフリング ゴールド HERMES