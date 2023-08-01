大人女性の ショパールk18 750 YGハッピーハートリング リング

材質···ゴールド
アーカー 指輪 ダイヤ リング 0.13ct 12.5号 PT900 D9713
k18ハッピーハートリングになります
Pt900 オパール 12.13 ダイヤモンド 0.80 リング
天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.4ct k18 f
可愛らしいハートのデザインです
TIFFANY&Co. ティファニー Pt950ルシダバンドリング 10号
meee様専用 ヴァンドーム青山 ダイヤモンドリボンリング
一つダイヤが使われてます
e.m. イーエム littleemblem リトルエンブレム18金リングパール
カラーチェンジガーネットリング
水牛の台に、血珊瑚、丸ですサイズ12号位です。二、三回使用。半額にします。
状態 少しガラスに曇りがあります
K18ダイヤモンドリング クローバー 一文字リング
リングは細かいキズが少しあります
笠原真寿美 18KWG ダイヤモンド ハートペンダントヘッド
【箱付き美品】agete ゴールドリング 19号相当 K18
Pt900 クンツァイト ダイヤモンドリング 12.5号
ガラスにショパールの文字が入ってます
天然ペリドット1.0ct ラフカットダイヤモンドK18 10号
pt950 ティファニー TIFFANY&CO バンドリング5.0g#15
新品0.07ctダイヤモンドリングサイズ変更無料
4.3g
希少石 グランディディエライトハーフエタニティpt950 0.363ct
高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング 83
サイズ8号
Pt900 ダイヤモンドリング 2.26ct
値下げ！!!カルティエリング WG K18 750
画像が全てです
アルティーダウード K10 モチーフ メレダイヤ リング
【専用】グッチ リング
梱包は素人梱包です
k18ダイヤリング
トラブル防止のため返品は出来ません
天然パライバトルマリン 天然ダイヤモンド 鑑別書付き
⭐︎モーブッサン⭐︎リング⭐︎
ご理解の上ご購入お願いします。
♡るりるな♡様セリーヌ K10 ダイヤモンドハーフエタニティリング 値下げ！
星の砂 HOSHI no SUNA K18 ダイヤ0.31 リング 10号
お値下げ不可
Pt900 ダイヤモンドリング 0.652ct Fカラー SI2 GOOD
K18 ブラウン ダイヤモンド 2.00ct フラワー 花 ダイヤ リング 指輪
鑑定済みです
4℃ すずらん 10K ゴールドリング 10号 未使用
黒執事 ファントムリング 9号
ブシュロン キャトル ホワイト リング ハーフ
ジョージジェンセン リング 指輪 ヴィンテージ シルバー 925 小物
No50
k18 pt コンビダイヤリング
K18珊瑚メレーダイヤモンドリング
18K ピンクサファイア リング
未使用品 エルメス シェーヌダンクル スカーフリング ゴールド HERMES
材質···ゴールドk18ハッピーハートリングになります可愛らしいハートのデザインです一つダイヤが使われてます状態 少しガラスに曇りがありますリングは細かいキズが少しありますガラスにショパールの文字が入ってます4.3gサイズ8号画像が全てです梱包は素人梱包ですトラブル防止のため返品は出来ませんご理解の上ご購入お願いします。お値下げ不可鑑定済みですNo50