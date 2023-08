BLEACH 全88巻セット+劇場版4本+JUMPアニメツアーの全93巻セットになります。

死神代行偏(第1話)から死神代行消失偏(第366話)まで全てになります。劇場版4本とJUMPアニメツアーも付いております。

☆死神代行篇

☆尸魂界 潜入篇

☆尸魂界 救出篇

☆バウント篇

☆バウント強襲篇

☆破面 出現篇

☆破面 虚圏潜入篇

☆破面 激闘篇

☆新隊長天貝篇

☆破面 VS 死神篇

☆過去篇

☆破面 空座決戦篇

☆斬拍刀異分聞篇

☆破面 滅亡篇

☆護廷十三隊侵軍篇

☆死神代行消失篇

☆劇場版 BLEACH

MEMORIES of Nobody

☆劇場版 BLEACH

君の名を呼ぶ

☆劇場版 BLEACH

もう一つの氷輪丸

☆劇場版 BLEACH

地獄篇

☆JUMPアニメツアー

こちらはレンタル商品になります。

全巻全て新品のケース付きになります。

全巻全て再生確認済みになります。

バラ売りは考えておりません。

レンタル商品にご理解いただける方のみお願い致します。

BLEACH

ブリーチ

DVD

全巻セット

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

