ご覧頂きありがとうございます。

[商品]

天然皮革 STAN SMITH Hスタンスミス ハイレット

adidas アディダス US6.0 JP24.0 品番[GX6298]色[ホワイト/グリーンスエード(ヒールタブ)]2022年製 新品未使用

[個数] 1足+専用箱

[状態] 新品未使用品

[商品説明]

この商品は2022年4月12日発売の60年代後期のハイレットのエッセンスを加えた特別な天然皮革モデルのスタンスミスです。

極上の柔らかい天然皮革素材で不朽の名作をアップデートしました。

フランス人テニスプレーヤーの(ロバート・ハイレット)のシグネチャー、(ハイレット)を愛用した、70年代を代表するアメリカの国民的英雄、(スタンレー・ロジャー・スミス)。ハイレットの引退とともに、スミスの名を冠してリネーム、颯爽とテニスコートを駆け抜けた(アディダス スタンスミス)が誕生する。ミニマルを極めたデザインは、ファッションシーンへと浸透。1991年には「世界一売れたシューズ」としてギネス認定。

そんな不朽の名作のルーツとレガシーを受け継ぐ、ハイエンドな一足がスタンバイ。スウェードで切り替えたヒールタブ、やや厚みを増したソールからはADIDASやトレフォイルなどのロゴを排し、ミニマルなスタイルを強調。サイドにはアーチ状のステッチを添えるなど、ハイレットのディティールも踏襲し、60年代後期モデルへのオマージュが込められています。クリーンさが際立つ往年のホワイト/グリーンの配色を、贅沢なレザーで仕立て、履くたびに自分の色に染まり、風合いを増していく、スタンスミスの真骨頂たる仕上がりです。

更に、わずかに今の空気感を反映したシルエットにアップデートした、丁寧な作りのプレミアムなシューズ。

インソール表面にも天然皮革が貼られています。

専用箱には引き出し式が採用されており、特別モデルならではのこだわりです。

この商品は国内正規品タグも付いています。

[発送] 送料無料

喫煙歴、ペット飼育歴無しです。

迅速な発送を心がけしております。発送が遅れる場合は、取引連絡にて必ずメッセージいたします。

こちらの商品は他のフリマサイトにも出品しております。先に落札された場合そちらが優先いたしますので、他方は突然の出品停止を致します。ご了承願います。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

