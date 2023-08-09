でおすすめアイテム。 アイコム★IC-DPR100★簡易業務用無線機★車載型デジタルトランーバー アマチュア無線

アイコム/IC-DPR100/簡易業務用無線機/車載型デジタルトランシーバー/登録局/3R/5W

ALINCO DM-330MV

メーカー希望小売価格：76,780円

STANDARD 特定小電力トランシーバー HX808



無線機 スタンダード VXD1 充電器 アダプタ 2台セット

簡単な登録手続きで手軽に使える高出力5Wの車載型デジタル簡易業務用無線機。

KENWOOD HF TRANSCEIVER TS-940S

資格・免許不要で個人でも法人でも利用できます。

DSO3102A オシロスコープ、100 MHz



2台セット☆KENWOODトランシーバー◆◇UBZ-EA20R◇◆インカム2本付

新品・未使用です。保証書も含め付属品は、全て揃っています。

★8台セット❣総務省技術基準適合＆20時間もの連続使用OK♪★トランシーバー



WED-NO-001 Wedge 中継器対応特定小電力トランシーバー

ご使用には、登録手続きが必要です。

八重洲無線 FTM300DS

登録手続きに必要な書類は、同梱されています。

mission5様 ICOM 特定小電力トランシーバー IC-4300 3台

5年ごとに再登録が必要です。

ICOM ID-31PLUS シルバー

利用(開設)を始めると 電波利用料が請求されます。

YAESU FT-690

IC-DPR100は、電源とアンテナが必要です。

八重洲無線 トランシーバー FT-690mk2



SONY ICB-680 ２台セット

寸法：幅125.0mm×高さ29.0mm×奥行き180.0mm(突起物を除く)

DUAL BAND FM TRANSCEIVER FT-729

重量：約900g(本体のみ)、約1090g(HM-204装着時)

アンテナチューナー コメット CAT-300

電源電圧：DC13.8Ｖ ±10%、 DC26.4Ｖ±10%

オーダーアマチュア無線コールサインプレート⑧

チャンネル数：送信:30ch、受信:30ch+5ch(S1～S5)

YAESU STANDARD VX -2 144/430MHzハンディー

送信出力：5W(1W)+20% -50%

アイコム ICOM IC-DPR5 登録局デジタル簡易無線機



アイコム 登録局用アンテナ FA-S07U 美品 5本

製品の詳細は、メーカーのホームページを参照ください。

モービルアンテナ ストレート 144/430MHz デュアルバンド

https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-DPR100/

アンテナチューナー 東京ハイパワー ＨＣ－４００Ｌ



FT-101ZD 100W

新品、未使用品です。

ICOM ID-800 デジタルトランシーバー



Tektronix TDS3032 300MHz、2.5GS/s

その他にも色々と出品しております。

ICOM IC-7300M (50W)

良かったら ご覧ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

アイコム/IC-DPR100/簡易業務用無線機/車載型デジタルトランシーバー/登録局/3R/5Wメーカー希望小売価格：76,780円簡単な登録手続きで手軽に使える高出力5Wの車載型デジタル簡易業務用無線機。資格・免許不要で個人でも法人でも利用できます。新品・未使用です。保証書も含め付属品は、全て揃っています。ご使用には、登録手続きが必要です。登録手続きに必要な書類は、同梱されています。5年ごとに再登録が必要です。利用(開設)を始めると 電波利用料が請求されます。IC-DPR100は、電源とアンテナが必要です。寸法：幅125.0mm×高さ29.0mm×奥行き180.0mm(突起物を除く)重量：約900g(本体のみ)、約1090g(HM-204装着時)電源電圧：DC13.8Ｖ ±10%、 DC26.4Ｖ±10%チャンネル数：送信:30ch、受信:30ch+5ch(S1～S5)送信出力：5W(1W)+20% -50%製品の詳細は、メーカーのホームページを参照ください。https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-DPR100/新品、未使用品です。その他にも色々と出品しております。良かったら ご覧ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

YAESU FT-4700☆とし様専用 ヤエス 430/1200MHz帯モービル機 FT-5800（現状）アイコム★IC-DPR100★簡易業務用無線機★車載型デジタルトランーバー#3）電鍵 希少 JRC 日本無線 KY-3A 縦振電鍵 動作未確認 現状品