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でおすすめアイテム。 アイコム★IC-DPR100★簡易業務用無線機★車載型デジタルトランーバー アマチュア無線

商品の説明

アイコム/IC-DPR100/簡易業務用無線機/車載型デジタルトランシーバー/登録局/3R/5W
ALINCO DM-330MV
メーカー希望小売価格：76,780円
STANDARD 特定小電力トランシーバー　HX808

無線機　スタンダード　VXD1 充電器　アダプタ　2台セット
簡単な登録手続きで手軽に使える高出力5Wの車載型デジタル簡易業務用無線機。
KENWOOD HF TRANSCEIVER TS-940S
資格・免許不要で個人でも法人でも利用できます。
DSO3102A オシロスコープ、100 MHz

2台セット☆KENWOODトランシーバー◆◇UBZ-EA20R◇◆インカム2本付
新品・未使用です。保証書も含め付属品は、全て揃っています。
★8台セット❣総務省技術基準適合＆20時間もの連続使用OK♪★トランシーバー

WED-NO-001　Wedge　中継器対応特定小電力トランシーバー
ご使用には、登録手続きが必要です。
八重洲無線　FTM300DS
登録手続きに必要な書類は、同梱されています。
mission5様　 ICOM 特定小電力トランシーバー IC-4300 3台
5年ごとに再登録が必要です。
ICOM ID-31PLUS シルバー
利用(開設)を始めると 電波利用料が請求されます。
YAESU FT-690
IC-DPR100は、電源とアンテナが必要です。
八重洲無線 トランシーバー FT-690mk2

SONY ICB-680 ２台セット
寸法：幅125.0mm×高さ29.0mm×奥行き180.0mm(突起物を除く)
DUAL BAND FM TRANSCEIVER FT-729
重量：約900g(本体のみ)、約1090g(HM-204装着時)
アンテナチューナー　コメット CAT-300
電源電圧：DC13.8Ｖ ±10%、 DC26.4Ｖ±10%
オーダーアマチュア無線コールサインプレート⑧
チャンネル数：送信:30ch、受信:30ch+5ch(S1～S5)
YAESU STANDARD VX -2 144/430MHzハンディー
送信出力：5W(1W)+20% -50%
アイコム ICOM IC-DPR5 登録局デジタル簡易無線機

アイコム 登録局用アンテナ FA-S07U 美品 5本
製品の詳細は、メーカーのホームページを参照ください。
モービルアンテナ ストレート 144/430MHz デュアルバンド
https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-DPR100/
アンテナチューナー 　東京ハイパワー　ＨＣ－４００Ｌ

FT-101ZD 100W
新品、未使用品です。
ICOM ID-800　デジタルトランシーバー

Tektronix TDS3032 300MHz、2.5GS/s
その他にも色々と出品しております。
ICOM IC-7300M (50W)
良かったら ご覧ください。

YAESU FT-4700

商品の情報

商品の状態新品、未使用

☆とし様専用　ヤエス　430/1200MHz帯モービル機　FT-5800（現状）

アイコム★IC-DPR100★簡易業務用無線機★車載型デジタルトランーバー

#3）電鍵 希少 JRC 日本無線 KY-3A 縦振電鍵 動作未確認　現状品
アイコム/IC-DPR100/簡易業務用無線機/車載型デジタルトランシーバー/登録局/3R/5Wメーカー希望小売価格：76,780円簡単な登録手続きで手軽に使える高出力5Wの車載型デジタル簡易業務用無線機。資格・免許不要で個人でも法人でも利用できます。新品・未使用です。保証書も含め付属品は、全て揃っています。ご使用には、登録手続きが必要です。登録手続きに必要な書類は、同梱されています。5年ごとに再登録が必要です。利用(開設)を始めると 電波利用料が請求されます。IC-DPR100は、電源とアンテナが必要です。寸法：幅125.0mm×高さ29.0mm×奥行き180.0mm(突起物を除く)重量：約900g(本体のみ)、約1090g(HM-204装着時)電源電圧：DC13.8Ｖ ±10%、 DC26.4Ｖ±10%チャンネル数：送信:30ch、受信:30ch+5ch(S1～S5)送信出力：5W(1W)+20% -50%製品の詳細は、メーカーのホームページを参照ください。https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-DPR100/新品、未使用品です。その他にも色々と出品しております。良かったら ご覧ください。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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27分钟前

でおすすめアイテム。 アイコム★IC-DPR100★簡易業務用無線機★車載型デジタルトランーバー アマチュア無線

¥45,000 ¥24,750

(税込) 送料込み
11
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出品者

fe3da9b

 1746

本人確認済
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コメント (6)

fe3da9b
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アイコム 業務用簡易無線 IC-DPR100 | 業務用無線機・トランシーバー

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デジタル簡易トランシーバー IC-DPR100

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IC-DPR100┃アイコム（ICOM）┃インカム・トランシーバー・無線機の

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デジタル簡易トランシーバー IC-DPR100

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楽天市場】【中古】 【中古】ICOM IC-DPR100 車載型 デジタル 簡易無線

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