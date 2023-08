★お求めやすく価格改定★ 激レア　90s COOGI クージー　3Dニットカーディガン　オーストラリア製 カーディガン

ブランド【 COOGI クージー 】

※USED商品に関しましては、注意を配って検品していますが着用に問題の無い程度の細かいダメージ・汚れがある場合がございます。気になる点はお気軽にお問い合わせください。

ブランド【 COOGI クージー 】 カラー 【 カーキ オリーブ 濃い緑 】●平置き実寸:着丈71センチ身幅60センチ肩幅52センチ袖丈64センチ※多少の誤差はご容赦下さい。【商品説明】サイズ S年代 90年代クージーのヴィンテージ3Dニットカーディガンになります!特徴は・ビンテージアイテム・スモールサイズ・オーストラリア製 MADE IN Australia・3Dニットです。デザインも可愛くオススメです!【状態】目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!オーバーサイズファッション ゆるだぼファッション ビンテージ ヴィンテージ アーカイブ DRAKE ロニーファイグ palace supreme HIPHOP アメリカ古着 ASAP travisscott トラビススコット カニエウエスト ジヨン BTS が好きな方にオススメです。※USED商品に関しましては、注意を配って検品していますが着用に問題の無い程度の細かいダメージ・汚れがある場合がございます。気になる点はお気軽にお問い合わせください。

