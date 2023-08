『1年保証』 激レア❗️　新品タグ付き　nonnative CLIMBER EASY PANTS その他

CLIMBER EASY PANTS

C/P WEATHER STRETCH by GRAMICCI for B印 YOSHIDA (GS)

nonnativeとGRAMICCI、B印 YOSHIDA (GS)のトリプルコラボアイテムです。

とても希少なネイビー、サイズ1、新品未使用タグ付きです。よろしくお願いいたします。

ブランド...nonnative 、GRAMICCI、B印 YOSHIDA (GS)のトリプルコラボアイテム

定価...22,000円(税込)

状態...新品未使用タグ付き

色...ネイビー

サイズ...1(M)

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

商品説明... Gramicciの代名詞でもある180度開脚パターンの「ガゼットクロッチ」や、片手で簡単に調節できる「Webbingベルト」の仕様はそのままに、オリジナルパターンの細身シルエットにアレンジ。

ストレッチの効いたコットン・ポリエステル素材を用いており、スタイリッシュなシルエットながらも快適な履き心地をサポートします。

ジャケットからTシャツまで、振り幅のあるコーディネートにマッチ。トラベルシーンはもちろん、リラックスしたオフシーンにも最適なアイテムに仕上がりました。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノンネイティブ 商品の状態 新品、未使用

