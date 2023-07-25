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【高品質】 FREEWHEELERS TRACKWALKER VEST その他

商品の説明

TRACKWALKER VEST 素材は、コットン１００％。オリジナル ポルカ ドット ウォーバッシュ インディゴ シャンブレー。 型は、1800s後半のスタイルをイメージしたワークベスト。

★ヴィンテージ★ ドラマ　ビューティフルライフ　ボアジャケット★

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商品のサイズS
ブランドフリーホイーラーズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

高円寺の古着屋で買った品です。Lサイズと書いてありますが割と大きめだと思います。

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F04170未使用品Traditional Weatherwear レインコート
TRACKWALKER VEST 素材は、コットン１００％。オリジナル ポルカ ドット ウォーバッシュ インディゴ シャンブレー。 型は、1800s後半のスタイルをイメージしたワークベスト。

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【高品質】 FREEWHEELERS TRACKWALKER VEST その他

22分钟前

【高品質】 FREEWHEELERS TRACKWALKER VEST その他

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d0f2a78e80

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FREEWHEELERS TRACKWALKER VEST LATE 1800s STYLE WORK CLOTHING ORIGINAL BLACK WABASH CHAMBRAY BLACK WABASH STRIPE CHAMBRAY

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FREEWHEELERS TRACKWALKER VEST | www.victoriartilloedm.com

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フリーホイーラーズ Freewheelers ベスト #2121017

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