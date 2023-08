全ての 送料込み　ダークブラウン　男前家具　こたつ　天板　サイズ1,020×570mm こたつ

特別に作っていただいたサイズの天板

特別に作っていただいたサイズの天板 サイズ1,020×570mm軽いので、こたつの毛布との間に滑り止めを挟んで使っていました。2ヶ月使用。子供が下敷きをひかずにプリントに鉛筆で書いた文字が少しあります。小さな傷、スレなどもあるので気になる方はご遠慮下さい。色はとても素敵な色です。傷が目立つように撮影していますが、実際は画像1よりもダークな濃いブラウン色です。こたつをやめたので、気に入っているのですが、出品。こたつに挟んで使う、リモコン入れも出品中です。カラー···ブラウン今月一旦出品やめます。ご希望のかたお早めに。

