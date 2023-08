NIKE AIR MAX PENNY RATTAN

ナイキ エアマックス ペニー ラタン

初動売上げ新記録を打ち立てた、

あの韓国5人組ガールズグループ

【ΝewJeans】のグループの長女、ミンジも履いてるエアマックスペニーラタンです!

新品未使用品です

試し履きもしていません

即購入OKです。

新品未使用品ですが

一度人の手に渡った物ですので、

トラブル防止の為

神経質な方のご購入はご遠慮ください。

製造時からのほつれ、汚れ、シワ、等の

交換やクレーム対応等はお受け出来ません。

すり替え防止の為返品もお断りします。

ご理解下さい。

また、ほかのフリマサイトにも出品しておりますので、突然の出品削除等がある可能性があります。

ご了承下さい。

【商品情報】

サイズ: 29.5cm

色 : BLACK-SUMMIT WHITE

【その他】

状態等は写真に写っているものが全てです。

写真でよくご確認ください。

素人保管になります。ご了承ください。

お互いに気持ちの良い取り引きが出来る様

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

