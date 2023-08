人気が高い TC Electronic Bodyrez ピックアップエンハンサー エフェクター

「ご購入ご検討の方へ」

●以下をご理解頂けない場合は

購入をお控えください。

つい最近もコメントなし、受取評価無し、

取引を敏速に出来ない方がおられました。

トラブル回避のため以下の通り、

お願い致します。

●ご購入前に必ずコメントをください。

●支払いをされてもコメント無しで

購入された場合はキャンセル申請します。

●荷物到着当日の受取り評価の出来ない方、

また発送後、ご自身のご都合で受取り

指定日を変えてしまう方のご購入は

ご遠慮ください。

●コンビニ支払いを選択される場合は

支払い予定日を必ずコメントください。

●ご購入されましたら必ずメッセージを

お願い致します。

●中古品取引をご理解いただき、当方に

重大な過失がない限り、一切のクレーム、

返品はお断りします

●取置き、専用には対応できかねます。

●値引き交渉はご遠慮ください。

⚫︎動作確認済み。ボードの中で使用、

ゆえに背面にマジックテープが貼ってあります。

エレアコのキンキンした生音を心地よい音に

変えてくれます。秀逸なエフェクトです。

サウンドハウスで新品17000円代、

Amazonでは2万します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

