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【最安値挑戦！】 NoIR様専用】PS5 【Pino dualsense コントローラー カスタム その他

商品の説明

【カスタム内容】
RAZER PANTHERA EVO アケコン
・Dualsense本体:ミッドナイトブラック
昭和レトロ　ファミリーコンピュータ　カセット　消しゴム　セット　ファミコン
・背面グリップ:③
FF16 PS5 デジタルエディション用 本体 カバー FFXVI
・スマートトリガー（L2R2）
【美品】ドラゴンクエスト1,2,3 店頭用A4パンフ3枚セット
・スマートバンパー（L1R1）
オネット　レプリカスクリーン　MOTHER2
・背面4パドル
PS5 DUALSENSE カスタム コントローラー 背面 デュアルセンス gw
・リマッピング機能
新品 NEOGEO ARCADE STICK PRO 三和カスタム
（連射機能・複数ボタン同時押し機能）
Razer Wolverine V2 Chroma PC&XBOX用
・Zスティック
scuf reflex
・超軽量化
PS4コントローラー　SCUF スカフインフィニティ　932 フルデジタルタップ
振動モーター除去
とし様専用
アダプティブモーター除去
太鼓フォース　LV5 PC PS4用
内蔵マイク除去
GCコントローラー　カスタム

PlayStation2 電車でGO! 旅情編　コントローラー＋ソフト

Neogeo MVS セート
【発送予定日】
SCUF IMPACT OPTIC TEXAS スカフ インパクト
決済確認後、1〜2日で発送予定

ジャンク品 ！❌専用品❌動作未確認ロジクールg29ハンドルコントローラー

商品の情報

ブランドプレイステーション5
商品の状態新品、未使用
【カスタム内容】・Dualsense本体:ミッドナイトブラック・背面グリップ:③・スマートトリガー（L2R2）・スマートバンパー（L1R1）・背面4パドル・リマッピング機能（連射機能・複数ボタン同時押し機能）・Zスティック・超軽量化振動モーター除去アダプティブモーター除去内蔵マイク除去【発送予定日】決済確認後、1〜2日で発送予定

商品の情報

ブランドプレイステーション5
商品の状態新品、未使用

【最安値挑戦！】 NoIR様専用】PS5 【Pino dualsense コントローラー カスタム その他

39分钟前

【最安値挑戦！】 NoIR様専用】PS5 【Pino dualsense コントローラー カスタム その他

¥33,980 ¥19,369

(税込) 送料込み
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39d5bdb7e3

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【最安値挑戦！】 NoIR様専用】PS5 【Pino dualsense コントローラー カスタム その他 【最安値挑戦！】 NoIR様専用】PS5 【Pino dualsense コントローラー カスタム その他

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