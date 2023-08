PaleJute

feelcycle DIFFERENTLY バタフライドクロTシャツ S

Pale Jute × Chizu Kobayashi embroidery T-shirt

【FENDI 】ノースリーブ グレー

ツバメとリボン

新品 BURBERRY 8063477 A1189 コットンTシャツ M



【専用】シェリエ shéller トップス ブラックFサイズ+3着

昨年ペールジュート・オンラインにて購入しました。

ノースリフリルニットトップス

完売品となります。

ラルフローレン Sサイズ ピンク 半袖 ニット レディース

刺繍が本当に素敵なTシャツです。

Sugar 様専用(161. 155. 161)



FRAMeWORK ≪一部店舗・WEB限定≫ロゴプリントハーフスリーブT

写真6-10枚目は参考までに。

【極美品】PLEATS PLEASE A-POC INSIDE セットアップ 3

チズさんのワイヤーアートのお写真です。

シアーミラノリブTシャツ



UNDERCOVER tシャツ

新品未使用

todayfulチェックセットアップ



miumiu エンブロイダリーコットンTシャツ

以下オンラインから↓

おまとめブランドTシャツ 新品未使用 タグ付



クリスチャンディオール J'ADORE DIOR Tシャツ トロッター

チズさんがワイヤーの作品を制作される際、デザインを描いてからワイヤーワークに入られます。そのデザインをワイヤーではなく刺繍での表現にしてスペシャルなTシャツつくりました。

【新品未使用】ペールジュート Pale Jute Tシャツ ツバメとリボン

レディスサイズ2サイズとBIGというメンズオーバーサイズもつくりました。SMは女性がジャストサイズで着るイメージで、MLは少しのオーバーサイズ。BIGはメンズ向けであり、女性が着るとメンズTシャツを着ているように見えるオーバーサイズです。

GUCCIドット柄ニット&チェーンウォレットセット美品!



お値下げ未使用Max Mara studio Tシャツ トップス(S)

color: ツバメとリボン

Ron Herman ロンハーマン セットアップ

・palejute × black

チャコまま様専用のページです



✨ボールチェーン✨ シルクトップス

quality:コットン 100%

BORDERS at BALCONY 袖フリルカットソー Tシャツ 38



yo BIOTOP Lingerie シアーボディースーツ

size:SM

COMME des GARÇONS コムデギャルソン アシンメトリー Tシャツ

・着丈 前 63cm 後 66.5cm

IENA ニュアンスドルマンブラウス

・肩幅 41cm

新品タグ付 エンフォルドFLOWER-SLEEVE PULLOVER ブラック

・身幅 52cm

専用ページ!Roujeハートトップス♡

・袖丈 22cm

LiSALiSA芦屋 半袖カットソー

・袖口 15.5cm

ダーリッチ セットアップ トップス ミニスカート ワンピース



THE ORAL CIGARETTES ベースボールTシャツ オーラル

#ペールジュート

メルカールおじさん様専用

#PaleJute

obli トップス オブリ

#石田ゆり子 さん

DOUBLEGARMENTDYEFRINGET BLACK

#板谷由夏 さん

Moncler 定番 ロゴパッチTシャツ 新品 未使用 タグ付

0

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

PaleJutePale Jute × Chizu Kobayashi embroidery T-shirtツバメとリボン昨年ペールジュート・オンラインにて購入しました。完売品となります。刺繍が本当に素敵なTシャツです。写真6-10枚目は参考までに。チズさんのワイヤーアートのお写真です。新品未使用以下オンラインから↓チズさんがワイヤーの作品を制作される際、デザインを描いてからワイヤーワークに入られます。そのデザインをワイヤーではなく刺繍での表現にしてスペシャルなTシャツつくりました。レディスサイズ2サイズとBIGというメンズオーバーサイズもつくりました。SMは女性がジャストサイズで着るイメージで、MLは少しのオーバーサイズ。BIGはメンズ向けであり、女性が着るとメンズTシャツを着ているように見えるオーバーサイズです。color: ツバメとリボン・palejute × blackquality:コットン 100%size:SM・着丈 前 63cm 後 66.5cm・肩幅 41cm・身幅 52cm・袖丈 22cm・袖口 15.5cm#ペールジュート#PaleJute#石田ゆり子 さん#板谷由夏 さん0

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

新品 MAXMARA★マックスマーラ ピュアコットンTシャツmelttheladyタグ付き新品 ”M” rope teeMSGM チュールタンクトップ ホワイトIKKO TANAKA ISSEY MIYAKE ピラミッドシリーズmiumiu Tシャツ【FARM】アディダス オリジナルス オウム柄 セットアップレオナール カットソー 半袖 トップス 花柄 ペイズリー柄 黒 白 クルーネックmiumiu ノースリーブブラウスCELINE クロプド Tシャツ イエロー size XSPLEATS PLEASE*襟付きブラウス*サイズ3*朱赤*L0624