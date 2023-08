新品未使用、タグ付き!

新品未使用、タグ付き!韓国伝統服、チマチョゴリの普段着バージョン生活韓服(生活ハンボク)です☺︎大人用でサイズはSサイズモデルさんは160センチですがそれ以下の身長も可能、S-Mサイズの方に来ていただけると思います♪(水色のタッセル(ノリゲ)は別売でついておりません)韓国で販売のみのブランド、TM3の人気生活韓服です!チェック柄のとても可愛いセットアップ☺︎生地も柔らかくしっかりしています。着ればアイドルのような可愛さなので、是非沢山活用頂きたいと思います♪コンサートやファンミなどにも最適です☺︎製品サイズcmチョゴリ着丈40胸囲88スカート丈40ウエスト65#生活韓服#生活韓服上衣#ファンミ#コンサート#セレモニードレス#新生児#結婚式ベビードレス#ハンボク#チマチョゴリ#韓国#ベビーチマチョゴリ#トルチャンチ

