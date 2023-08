【商品説明】

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】いつの時代も最先端の「定番」であるために、数々の改良が加えられてきた山岳用アウターシェルです。素材には耐摩耗コーティング「デュラプラス」が施され適度な厚みをもったゴアテックスRプロの2層を採用し、裏地にナイロンタフタとメッシュ地を使用しています。フリースなどの中間着を合わせても快適に動けるゆとりを持たせ、丈も標準的な長さです。すべてにおいてバランスのとれた仕様は長年使い続けても飽きることなく、オールラウンドで活躍します。【サイズ】L着丈:約75cm 身幅:約59cm 袖丈:約70cm平置き素人採寸ですので誤差はご了承下さい【素材】表地:ナイロン100%(コーティング等樹脂加工)、裏地:ナイロン ポリエステル ポリウレタン【カラー】ブラック×カモフラ【型番】NP61420【商品状態】昨年の夏に大手リユースショップにて購入しました。タウンユースのみで2回着用しました。登山等ハードな使用はしていないので、目立つ汚れや傷はなくこれからも長く活躍してくれる商品です。オーバーサイズで購入しましたが、さすがにデカすぎたのでお譲りいたします。あくまで中古品ですので、神経質な方の購入はお控えください。

