数量は多い 60's MADE IN California オープンカラーシャツ 半袖 シャツ

【サイズ】(cm)

stussyかぎあみシャツ

着丈:66-69

本日限定【HERILL / ヘリル】Suvin Work Shirts

肩幅:46

19SS Yohjiyamamoto カットソー サイズ03

袖丈:23

【TMT No.1シャツ】チェックシャツ キムタク ジャニーズ

身幅:54

A.PRESSE ア プレッセ バンドカラーシャツ (02-02H)ブラック



【極美品】DOLCE&GABBANA シルク100% フローラル総柄シャツ 薔薇

年代なりの使用感ございますが目立つようなダメージや汚れなどはなく着用には問題無いです。

Needles チョアコート Aizu Tsumugi M



STUDIO NICHOLSONチェックシャツ

質感の良いコットンになります。

Vacuum Shirts 22ss



【新品】supreme gaultier shirtsゴルチエ シャツ sサイズ

質問等ありましたらお気軽にどうぞ。

so original round collar shirt



月末限定最終価格 ナンバーナイン 03 カート期 ハート涙 レオパードシャツ

他にも出品しておりますのでご興味あればこちらの方でご確認出来ます。よろしくお願いします。

コムデギャルソン ポリ縮絨シャツ 山口一郎 M

↓↓↓

60’s 〜70’s ユーロ ヴィンテージ グランパ Euro Vintage

#ででクロ

PAINT FLOWER OPEN COLLAR SHIRT



kinema ombre zip shirt Lサイズ

ヴィンテージ

激レア‼︎ Burberry メガノバチェック レッド ボタンシャツ 長袖 M

used

【シルク未使用】太アームバイカラー切り替えソフト生地ビックシルエットLLサイズ

50s/60s/70s/80s

ANITYA ユニセックスロングシャツ

ペンドルトン PENDLETON

新郎シャツ・小物セット LL アクアグラツィエ

ウール チェックシャツ

Y's for living 90s セットアップ リネン メンズ L グリーン

ネルシャツ

STONE ISLAND ストーンアイランド ジャケット ナイロン y2k

開襟シャツ

Flower-USA極限定 STUSSY シャツ Lサイズ COOGI HUF

オープンカラー シャツ

DIET BUTCHER SLIM SKIN リバーシブルボアシャツブルゾン

オンブレ シャツ

AURALEE HARD TWIST WOOL DOBBY SHIRTS

ブラウン ブラック

90s kahala 古着屋 アロハ

ビンテージ

CDG short sleeve shirts XL シャツ

ヴィンテージ

doublet 20 ss

カートコバーン

ミハラヤスヒロ ダメージシャツ デストロイ

キムタク

ヴィンテージ ウエスタンシャツ フラワー装飾 グッドデザイン エディスリマン

菅田将暉

国内正規 18SS Neil Barrett ニールバレット ドレスシャツ

ウエスターナー

POLYPLOID WORKWEAR JACKET B

RRL

【スペシャル】DOLCE&GABBANA 花柄 フラワー デザインシャツ

コーデュロイ

【超希少デザイン】シュプリーム☆ワンポイント刺繍ロゴ総柄半袖シルクシャツ.

古着 Ralph Lauren ラルフローレン rl93 rl67 polo1993 polo1992 vintage polo sport ポロ nautica ノーティカ nike ナイキ patagonia パタゴニア supreme シュプリーム カーハート Carhartt ビンテージ ジャケット TOMMY HILFIGER ビンテージ ヴィンテージ トミージーンズ トミーヒルフィガー 90年代 オールド 希少 下北沢 高円寺 吉祥寺 原宿 90s sears towncraft big mac payday Washington Dee Cee Levis Levi's リーバイス Lee リー 60s 70s LL Bean Pendelton カウチン ノルディック バーズアイ birdseye 3D Rugby RRLマチ付き five brother ファイブブラザー ベルベルジン ビンテージ Lacoste ラコステFOREMOST モンゴメリーワード101 インディゴ ウール レーヨン pilgrim ピルグリム タウンクラフト Town craft arrow アロー

COMME des GARCONS shirt ストライプ フランス製 シャツ

ラルフローレン ポロラルフローレン ポロカントリー

若沖と江戸絵画展 シルクシャツ

ダブルアールエル BIGMAC ヘビネル ボックス

NEEDLES ワークシャツ 半袖

青 ブルー オンブレチェック アメリカ製 usa製 白 ブラック 黒 CALDWELL キャルドウェル caldwell usa

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

