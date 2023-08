ご覧いただきありがとうございます。

SIMフリー!小型大画面!VAIO proPJ!SX12法人仕様ノートパソコン!

即購入可(購入確認不要)、お値下げ不可です。

Panasonic CF-MX5AFBVS i5 4GB DVDRW Win11



pomera dm30

---

Microsoft Surface Book 2

☆True Toneディスプレイ対応の2019年上位CTOモデルです。

コンパクト軽量・SSD128✨可愛い❤︎シルバーノートパソコン✨初心者おすすめ♪

★外観・画面:目立つキズはなく、全体的にはきれいです。

Apple MacBook pro 2019 13inch Touch Bar

★バッテリー:充放電回数は少なく、状態も良好です。

ASUS Chromebook C204EE 11.6inch

★動作:全機能動作確認済です。

S級美品!東芝 7世代 i5 B65/DN SSD 8GB Office



PC-9821La10/Windows95/CD-R可/AC付

▶モデル (メーカ/型名/モデル番号/部品番号/色/キー配列)

Microsoft Surface Laptop Go 2 アイスブルー

Apple / MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) CTO / A1932 / / スペースグレイ / JIS

601☆訳アリWin11☆Core i5メモリ8GB ノートパソコン☆

(発売日:2019/7/9 製造日:2019/7/15)

【Microsoft】surface go



12.5型パナソニック CF-XZ6 i5-7300U 8GB SSD256G

▶概略仕様

APPLE iBook タンジェリン / AirMac ベースステーション

CPU:Core i5 1.6GHz (第8世代;2コア)

人気の赤✨ 富士通 新品SSD480GB Wi-Fi ブルーレイ ノートパソコン

メモリ:16GB (CTO)

処分値(涙)高速SSD正規リカバリ済✨ターボCorei5 富士通ノートパソコン

SSD:256GB

第8世代エイチピーhp corei5メモリ8GB SSD-256GB 15インチ



【富士通】ライフブック i7 16GB 新品SSD1TB 白ノートパソコン

▶商品状態

【美品】ThinkPad SSD256GB i5 8世代 office2021

□外観:※以下はあくまでも主観です。詳細は写真にてご確認ください。

Kuma様専用 Lenovo ideapad 520-15IKB

・外装カバー:

極上NEC NS350/A 第五世代 大容量500G BD Windows11

・トップ(天板):アップルマークに細い線キズあり

Dell XPS 13 Plus 9320 Platinum

・パームレスト:側面周囲に極軽微なガリキズあり

東芝 dynabook ☺︎ Core i5メモリ8GB

・ボトム(底板):目立つキズなし

b283✨限定品/レッド/爆速SSD新品/カメラ/小型軽量モデル✨ノートパソコン

・キーボード:ほぼテカリなし

美品!2019第8世代!HP ProBook!RAM16GB!SSD512GB!

・トラックパッド:テカリなし

Panasonic レッツノート CF-RZ5 Windows11

・液晶画面:わずかに細い線キズ・キーボード痕あり

爆速SSD128GB❣️ピンクノートPC❤カメラ&バッテリー駆動OK✨メモリ8G

□バッテリー:充放電回数77回

Apple MacBook Air A1369 美品 元箱、おまけ付き

□修理/換装歴:「電源入らず」の状態で入手、

MacBook Pro M1 13インチ スペースグレイ

⇒故障箇所は下記の通り独自修理済

ThinkPad E480 i5 8250U/4GB/128GB

・ロジックボード:同等品に交換

最新Win11高年式Corei7-8565U&SSD/メ12/BD/無線/カメラ

□動作:全機能・画面正常 (独自検査にて確認済)

マウスコンピュータX5-aR7RNIAR-kk-B

□Apple保証:対象外(AppleCare+非加入)

【新品】Macbook air M2 2022



軽量 ミニサイズ 持ち運びにも⭕️ 初心者✨ Bluetooth ノートパソコン

▶付属品…写真(最後)の通り、箱付き

ノートパソコン VAIO VJP131B01N

・30W USB-C電源アダプタ

MacBook Pro 17インチ Early 2009

・USB-C充電ケーブル(2m)

【512GB】【16GBメモリ】MacBook Pro 13インチ2020モデル

・付属書(クイックスタートガイド等)

NECノートPC VersaProタイプVE



レッツノート CF-SZ6★DVD★i5★256G★Office2021

▶初期状態

Surface Pro 6 i5/8GB/256GB/Office 2021付き

・SSD初期化、OSインストール済

うさぎちゃん様専用。

※OS:Mac OS Ventura 13.4(もしくは最新版)

【早い者勝ち】VAIO✨Corei5&8GB✨カメラ/すぐ使えるノートパソコン✨

→初期設定から開始してください。

DEELInspiron 17 5770 プラチナ Core i7 8550U



❤Windows10&高速SSD搭載のハイスペックモデル♪❤タブレットPC

---

NEC/ノートパソコン/Windows11/オフィス付き/Core i5/SSD

ご購入検討される方は、プロフもあわせてご覧ください。

Apple MacBook Air Windows/2021年Office付き。

中古にご理解頂ける方にご購入をお願い致します。

SSD256GB/Mouseノートパソコン/メモリ16GB/無線/カメラ

A211

未開封保証品MSIパソコンPrestige-15-A11UC-1417JP



◎極上&大人気★VAIO★インテル製★大容量★ズーム★光沢液晶★無線★DVD作成

他のMacBookはこちら⇒ #MacochinMac

【月末値下げ】M1MacBookpro 13インチSSD512GB メモ8GB

#MacBook #MacBookAir

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。即購入可(購入確認不要)、お値下げ不可です。---☆True Toneディスプレイ対応の2019年上位CTOモデルです。★外観・画面:目立つキズはなく、全体的にはきれいです。★バッテリー:充放電回数は少なく、状態も良好です。★動作:全機能動作確認済です。▶モデル (メーカ/型名/モデル番号/部品番号/色/キー配列)Apple / MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) CTO / A1932 / / スペースグレイ / JIS (発売日:2019/7/9 製造日:2019/7/15)▶概略仕様CPU:Core i5 1.6GHz (第8世代;2コア)メモリ:16GB (CTO)SSD:256GB▶商品状態□外観:※以下はあくまでも主観です。詳細は写真にてご確認ください。・外装カバー: ・トップ(天板):アップルマークに細い線キズあり ・パームレスト:側面周囲に極軽微なガリキズあり ・ボトム(底板):目立つキズなし・キーボード:ほぼテカリなし・トラックパッド:テカリなし・液晶画面:わずかに細い線キズ・キーボード痕あり□バッテリー:充放電回数77回□修理/換装歴:「電源入らず」の状態で入手、 ⇒故障箇所は下記の通り独自修理済・ロジックボード:同等品に交換□動作:全機能・画面正常 (独自検査にて確認済)□Apple保証:対象外(AppleCare+非加入)▶付属品…写真(最後)の通り、箱付き・30W USB-C電源アダプタ・USB-C充電ケーブル(2m)・付属書(クイックスタートガイド等)▶初期状態・SSD初期化、OSインストール済※OS:Mac OS Ventura 13.4(もしくは最新版)→初期設定から開始してください。---ご購入検討される方は、プロフもあわせてご覧ください。中古にご理解頂ける方にご購入をお願い致します。A211他のMacBookはこちら⇒ #MacochinMac#MacBook #MacBookAir

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ASUS K56C アルミボディ Core i7 SSD512GB Win10【zunchaka様専用】Gateway an Acer Brand ノートパソコン (120)Apple MacBook Air Mid 2012MacBook Air 2015 MJVM2J/A 極美品 最終値下げ富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F119【MacBook Air】13インチ/Mid 2013/256GB【美品】GALLERIA i7 10875H 16GB 1TB RTX 3060初心者向け【Core-i7・タッチパネル搭載】スマホ感覚で使えるノートパソコン【 5/7まで! 】13インチMacBook Air 2020 Core i7