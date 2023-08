ご覧いただき、ありがとうございます!

『商品名』

【C2638】 Nikon L35AD2 ニコン Newピカイチ

『商品状態』

背面に若干の擦り傷がありますが、

比較的綺麗だと思います!

状態は写真にて必ずご確認ください☆

※商品は写真に写っている物が全てです。

※中古品ということをご理解いただきご購入をお願いします!

『動作確認内容』

基本動作に問題ありません。

(長時間の確認は行っておりません)

・露出計:OK

・モルト:張り替え不要

・レンズ:目立った汚れなし

・ファインダー:目立った汚れなし

『発送』

ご注文が入り次第発送いたします。梱包もしっかりと行います。

『商品仕様』(サイト引用)

撮影レンズ Nikon LENS 35mm F2.83群4枚

調節エクスポージャーAE

ピント調節アクティブ式AF0.7m~∞

内蔵フラッシュ GN10 (ISO100)

電源単3乾電池2本

発売 1985年

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

ご検討よろしくお願いします♪

(C2638)

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

