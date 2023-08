フォロー割、おまとめ割、リピ割あります✩.*˚

ご購入前にお声おかけ下さいね✩.*˚

プロフィール一読お願い致します^^*

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

商品説明

 LIGHT TRIMMING DRESS

'22 NEW COLLECTION

- Lightsome -

トーナルカラーのトリミングがシックなTEEDRESS。 暑い夏、さらりとドライに着ていただけるよう冷感素材でストレスのないシルエットに仕上げています。 シルエットはストレートを意識することで甘さを抑え、ドロップショルダーから流れるエレガントなドレ ープ、デイリーユースに向くシンプルデザインの中に もポケットのトリミングや、リンガーTEEのように少 し絞った袖口で、ポイントに一枚でぐっとムードの出るアイテムに仕上げました。

カジュアルに転ばない品のあるTEEDRESSをぜひ。

オンラインでも人気で完売のワンピースです✩.*˚

大人っぽくドレッシーかつリラクシーな

とても可愛いいワンピースなので是非✩.*˚

3万4千円くらいだったと思います✩.*˚

高身長の方に嬉しい長さです。

ブランド名 SOLOV

カラー 黒×ブラウン

表記サイズ 2

素材 お写真をご覧下さい。

状態

気に入って購入しましたが着そうにないので出品します✩.*˚

新品未使用で綺麗ですが自宅保管のUSED品になりますので、細かい事が気になる方はご遠慮ください✩.*˚

特記すべきダメージのみ記載しておりますので、USED品ゆえの若干の使用感等については予めご了承下さい。

細かい事を気にされる方や、USED品に御理解のない方は御遠慮下さい✩.*˚

※また素人採寸になりますので、多少の誤差はお許し下さい✩.*

平置き採寸

身幅 72

着丈 130

肩幅 61

袖丈 52.5

※ お写真のお色が光の加減、携帯端末によっても多少異なる事もありますのでご了承ください✩.*˚

その他、多数出品しています^^*

#ママ♥一覧

#ママ♥ワンピース一覧

#ママ♥ロンハーマン一覧

#エトレトウキョウSOLOVワンピース

#SOLOVワンピース#ビームスジャパンSOLOV

#ママ♥にて是非ご覧下さい✩.*˚

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロンハーマン 商品の状態 新品、未使用

