最終価格、値引不可。

SONY ZS-RS81BT CDラジカセ



Pioneer VSX-S500

新品購入ワンオーナー美品です。

marantz マランツ CDプレーヤー CD-67 MK2F



楽彼(LUXURY&PRECISION) W4 EX

ベルトドライブターンテーブル

peachi_i

カーボンアーム(シェル一体)

レコード CDプレーヤー

ウォールナットキャビネット

TOA デジタルオーディオプロセッサー DP-M3

15v電源アダプター

Audio Analogue(オーディオアナログ)

元箱あり

GSX 1000 サウンドカード



IODATA REC-ON EX-BCTX2

The Q up オートリフター

TEAC ダブルカセットデッキ W-1200S USB出力 Dolby-B再生



Pioneer〈USB D/Aコンバーター〉U-05/パイオニア ⑥

上記セットです。

メタルカセットテープ使用済み



SONY Hi-MDカセット 新品

今はロクサンとトーレンスを使用してますが、後から思うとこれで十分でした。

UNI-PEX ユニペックス TWB-300拡声器ワイヤレスマイクSDレコーダー

見た目もウォールナットキャビネットでLinnのLP12みたいでかっこいいです。

パロマ ビルトインガスコンロ PKD-N36S



Blue Yeti ultimate USB microphone

カートリッジ無しの価格です。

YAMAHA YP-511

カートリッジ(DL103)付きの場合は、27000円プラスして価格変更しますので、コメントしてください。

0962 DENON デノン RCD-M38 CDレシーバー ハイコンポシステム



ダブルカセットデッキ TEAC Wー860R

純正電源が見つかったので画像差し替えました。

ZOOM h2n+アクセサリーパック

純正ケーブル見つかったのでアップしました。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

最終価格、値引不可。新品購入ワンオーナー美品です。ベルトドライブターンテーブルカーボンアーム(シェル一体)ウォールナットキャビネット15v電源アダプター元箱ありThe Q up オートリフター上記セットです。今はロクサンとトーレンスを使用してますが、後から思うとこれで十分でした。見た目もウォールナットキャビネットでLinnのLP12みたいでかっこいいです。カートリッジ無しの価格です。カートリッジ(DL103)付きの場合は、27000円プラスして価格変更しますので、コメントしてください。純正電源が見つかったので画像差し替えました。純正ケーブル見つかったのでアップしました。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Shure SM58 wireless microphoneしゃあさん様専用リサウンド エンヤ EY277 集音器ナカミチ カセットテープ SX-C46、SXⅡ-C465Vバッテリーアダプタ (CHORD Hugo2,mojo2にiFIより高コスパzoom F2-BT ラベリアマイク他セットDENON DCD-SA11 CDプレーヤーデッキ メンテナンス済み 中古動作品オーディオテクニカ AT MONO 3 SP カートリッジJOY PAD JR-P1000 セット WLAP2CELINE AirPods ケース