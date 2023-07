★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ジュエリーショップレインボーと申します!

フォローしていただいた方には出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額をお知らせください。

他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。

✨出品価格 ¥94,800✨

【タイトル】K18 サファイア 高級ペンダントトップ スイングタイプ S0.50ct チェーンは付属しません

【素材】K18 イエローゴールド

【石名・ct数】天然サファイヤ 0.50ct 天然ダイヤモンド D0.26ct

【トップサイズ】縦30.8×横17.9mm(バチカン含む)

【重量】6.2g

【コメント】K18のブルーサファイアのペンダントトップが入荷しました。

サファイア・ダイヤモンド共に照りが強い品質の宝石がセッティングされています。

上のサファイアが付いている部分がスイングします。

是非この機会にお買い求めください。

※ネックレスは付属しません

※商品は紙製のケースに入れて発送致します。

◆商品の状態 『 A 』ランク

地金部分に使用時に付いた微細な傷があります。

SS・・・未使用

S ・・・新品仕上げ済み

A ・・・目立ったキズなし

B ・・・やや傷あり

C ・・・傷あり

他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。

■ストア営業日

月曜日~土曜日(日祝休業)

■返品について

「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。

受け取り評価をする前にご連絡お願いします。

#K18ペンダント

#ネックレス

#ペンダント

#サファイア

#サファイアネックレス

#サファイヤ

#レディースネックレス

#ジュエリー

#お値下げ可能

#送料無料

79e84su95ri01

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

