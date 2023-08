商品をご覧いただきありがとうございます。

Radeon RX6800 のリファレンスカードです。

動作美品です。

大手PCショップにて保証つきの中古を購入しました。

その後、マイニングや激しいゲーム環境では使用しておらず、一時期使用していましたが、現在は保管品になります。

発送前に再度動作確認を行いますので、ご安心くださいませ。

◆商品詳細

・モデル:RADEON RX6800 16G

・型番:90-GA2BZZ-00UANF

・GPU:AMD Radeon RX6800 Graphics

・ビデオメモリ(VRAM):16GB

・TGP:250W

・スロット厚:2スロット

・カード長:267mm

・補助電源:8Pin x2

・付属品:本体、化粧箱、クイックインストールガイド

#ビデオカード #グラフィックカード #グラフィックボード #グラボ

#スマートベアショップ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品をご覧いただきありがとうございます。Radeon RX6800 のリファレンスカードです。動作美品です。大手PCショップにて保証つきの中古を購入しました。その後、マイニングや激しいゲーム環境では使用しておらず、一時期使用していましたが、現在は保管品になります。発送前に再度動作確認を行いますので、ご安心くださいませ。◆商品詳細・モデル:RADEON RX6800 16G・型番:90-GA2BZZ-00UANF・GPU:AMD Radeon RX6800 Graphics・ビデオメモリ(VRAM):16GB・TGP:250W・スロット厚:2スロット・カード長:267mm・補助電源:8Pin x2・付属品:本体、化粧箱、クイックインストールガイド#ビデオカード #グラフィックカード #グラフィックボード #グラボ#スマートベアショップ

