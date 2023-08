ご覧頂きありがとうございます!

MYKITA+Maison Margiela サングラス MMCRAFT006

フォロー割も行っております。プロフィール欄をご覧下さい。

︎ ︎

【ブランド】ナンバーナイン NUMBER (N)INE

宮下貴裕 TAKAHIROMIYASHITA

【商品】カート・コバーン サングラス two 2007aw

【型番】two

【製造国】

【カラー】フレーム ブラック レンズ ブラック

【サイズ】

レンズ4.5cm×5.4cm

テンプル約2cm

ブリッジ約14cm

左のネジ緩みあり。画像の箇所に傷あり。

こちらは大型リセールショップで購入した鑑定済みの商品になります。

○商品の状態

付属品 ・ケース ・メガネ拭き

画像の追加のご希望や気になることがありましたら、お気軽にコメント欄までお願い致します。

気になることなどありましたらお気軽にコメント宜しくお願い致します。

他にも

など出品しております

商品の情報 ブランド ナンバーナイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

