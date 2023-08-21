【数々のアワードを受賞】 アナスイ（ANNA SUI）ゴールド ハンドバッグ ハンドバッグ

カラー···ゴールド

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種類···ハンドバッグ

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カラー.・ゴールド(ゴールド、シルバー、グレー、ベージュを混合させた色合い）

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素材:エナメル

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サイズ:約縦18cm

シャネル:白地2wayミニバッグ

横28cm

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マチ15cm

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仕切りやポケットがたくさんあり使いやすく

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しっかりとした作りです。

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#ANNASUIハンドバッグ

【美品✨】WAKO 和光 ワコウ ワコー フォーマルバッグ エナメル 冠婚葬祭

#ANNASUIバッグ

美品 ✿ kate spade / バッグ / 紐付き / ピンク

#アナスイハンドバッグ

商品の情報 ブランド アナスイ 商品の状態 新品、未使用

カラー···ゴールド種類···ハンドバッグカラー.・ゴールド(ゴールド、シルバー、グレー、ベージュを混合させた色合い）素材:エナメルサイズ:約縦18cm 横28cm マチ15cm仕切りやポケットがたくさんあり使いやすくしっかりとした作りです。#ANNASUIハンドバッグ#ANNASUIバッグ#アナスイハンドバッグ

商品の情報 ブランド アナスイ 商品の状態 新品、未使用

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