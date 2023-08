Nikon ニコン 広角ズーム AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VRです。

フルサイズ対応 外観はわずかな小スレが見られる程度で綺麗な状態です。

レンズ内にわずかな小チリがありますが、描写には影響ない程度です。

レンズマウントにはやや使用感がありますが、動作・写り問題なく良好です。

保護フィルターを装着して使用していました。(保護フィルターは付属しません)

<内容>

フロントキャップ

リアキャップ

レンズフード

取扱説明書

元箱

元梱包材

マウント変更のために出品となりました。

中古品であることご理解の上、ご購入お願いします。

値下げ交渉には対応していません。

家電・スマホ・カメラ

カメラ

レンズ(ズーム)

商品のサイズ

ニコンFマウント

ブランド

ニコン

マウント···ニコンFマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

