●商品説明

00年代初期 紺タグ 貴重なUSA製

人気のOld Stussy オールドステューシー

裏起毛のパーカー フーディー です

GUCCI グッチのパロディモノで

発売当時かなり問題となり

急遽販売中止となった程の話題作

シャネルロゴ SSリンク モノグラム柄 の超人気アイテムで

当然ながら再販は無いのでプレミアで価格も高騰中

90年代後期頃から量産していた

この手のパ ロディモノの中でも

大変人気の柄で球数も少ないアイテムです

今となっては古着でしか手に入らないモノです

●表記サイズ

M

●実寸サイズ(cm)

肩幅:約50

身幅:約58

着丈:約67

袖丈:約63

☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください

●カラー

グレー 灰色

●コンディション

プリント部にやや割れ

目立った汚れやダメージはございません

出品中のステューシー

出品中のスウェット・パーカー

出品一覧

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●商品説明00年代初期 紺タグ 貴重なUSA製人気のOld Stussy オールドステューシー裏起毛のパーカー フーディー ですGUCCI グッチのパロディモノで発売当時かなり問題となり急遽販売中止となった程の話題作シャネルロゴ SSリンク モノグラム柄 の超人気アイテムで当然ながら再販は無いのでプレミアで価格も高騰中90年代後期頃から量産していたこの手のパ ロディモノの中でも大変人気の柄で球数も少ないアイテムです今となっては古着でしか手に入らないモノです●表記サイズM●実寸サイズ(cm)肩幅:約50身幅:約58着丈:約67袖丈:約63☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください●カラーグレー 灰色●コンディションプリント部にやや割れ目立った汚れやダメージはございません

