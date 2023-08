まずはプロフィールをご覧ください。

こちらは、これから使う風炉釜になります。

作者は、釜師の菊地正直さんです。

浜松地紋になっています。

釜全体を綺麗に修繕されていて、蓋も含めてとても綺麗な状態です。

残念ながら、蓋の1か所にした方向に微々たる歪み(下に押し込んだ感じ)があります。

かと言って、蓋はきちんと閉まりますし、蓋置に置いても特に問題はありませんでした。

大きさは、かん付きを含めた横幅が19.5cm、縦幅が約17cm、蓋を閉めた状態の摘みを含む高さが約22cm、口径が約10.5cmで付属品は共箱です。

全体的に新品同様に綺麗な状態ですので、まだまだ十分お使い頂けると思います。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

