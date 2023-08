◯ブランド

◯サイズ

着丈約53cm 身幅約39.5cm 肩幅約35cm 袖丈約17.5cm

◯色

画像参照

※ダメージは元々の加工です。

★フォロー割

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせ下さい。

⚫︎3,000円以下→100円OFF

⚫︎3,000円以上→200円OFF

⚫︎10,000円以上→500円OFF

すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますので都度コメント欄よりお伝え下さい!

★まとめ割引

まとめ買いでさらにお値引き、させて頂きますので、コメント欄にご相談下さい!

ほぼ全ての商品はusedになります。

used品に理解のある方のみ購入お願いします。

全購入者様は商品説明、プロフィールを読んだとみなし販売しております。

mxxshopでは 70s 70年代 80s 80年代 90s 90年代 00s 2000年代 の vintage

ヴィンテージ ビンテージ 古着 モード ストリート アメカジ と様々なジャンルの洋服、アクセサリーの販売をしています。

【取り扱いブランド】

ナイキ アディダス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミー ヒルフィガー ユニクロ ノーティカ ポールスミス ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー スラッシャー

【取り扱いアイテム】

ナイロンジャケット パーカー ジャージ トラックジャケット フーディ スウェット トレーナー ジャケット デニム デニムシャツ デニムジャケット ネルシャツ シャツ ブルゾン スイングトップ コーチジャケット マウンテンパーカー ワークシャツ スタジャン y2k

古着 used ビックシルエット オーバーサイズ ドロップショルダー ワイドスリーブ 銀タグ ビックロゴ デカロゴ メンズ レディース ビンテージ ゆるだぼ ワンピース チュニック ロング丈 ワンピ US

興味がありましたら下記ハッシュタグにまとめています。

↓こちらで私の全出品を確認できます。

#mxxshop

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 やや傷や汚れあり

