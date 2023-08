【新作入荷!!】 nowellcamp U&L その他

断捨離の為出品です。

2枚の板を上下で強力な磁石で挟む事で、アルミコンテナ等の脚を取付けられるカスタムパーツ。1枚のPLATEはコンテナ内部へ、もう一枚のPLATEをコンテナ底面へ取付ける事で磁石でホールドされ、コンテナを脚が付いたまま持ち運べます。

※SBSkit、asinoplate、ynopleteは付属しておりません

【DETAIL】

550×360×2mm(Upper)

550×360×7mm(Lower)

Neodymium magnet×8

【適応品】

DEL/TA様 ALUMINUM CONTAINER Msize/Lsize

Anoba様 Multi Gear Container

※本製品はDALTON社のコンテナには適用外となります。

#hxodesign

#モジュラーテーブル

#bushdebrunt

#shimcraft

#シムクラフト

#DEVISEWORKS

#デバイスワークス

#PINOWORKS

#ピノワークス

#カーミットチェア

#OLDMOUNTAIN

#オールドマウンテン

#38explorer

#kotiBEAUTYYOUTH

#ユニフレーム

#uniflame

#TheArth

#snowpeak

#スノーピーク

#OGAWA

#オガワ

#小川キャンパル

#コールマン

#uniflame

#Coleman

#コールマン

#CAPTAINSTAG

#キャプテンスタッグ

#登山

#トレッキング

#キャンプ

#アウトドア

#廃盤

#薪ストーブ

#薪スト

#焚き火

#ASIMOCRAFTS

#GRINDLODGE

#SOMABITO

#TRUNKZERO

#NATUALMOUNTAINMONKEYS

#NORAs

#nerudesignworks

#BYCRUISEORIGINALS

#BONFIREGOOUTSIDE

#BALLISTICS

#MMF

#ZANEARTS

#ゼインアーツ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

