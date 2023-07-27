最新最全の Arsham Daniel Pokemon Lサイズ Pikachu キャラクターグッズ

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Daniel Arsham x Pokémonによるアートプロジェクトがおくる新作展覧会「A Ripple in Time / 時の波紋」のために制作されたCrystalized Pikachuのぬいぐるみ。
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