ご覧いただきありがとうございます。

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタの

ブラウン系のカードケース、コインケースです。

3.4枚目画像、中に縦に擦れた傷が見受けられますが

使用には全く問題ありません。

他はかなりの美品で

2.3回ほど使ってあるほどの使用感です。

普段キャッシュレスの方や

クレジットカードのみを持ち歩かれる方にピッタリです✨

レザーが

クロコダイルか正式なレザー名がわかりませんが

ツヤがあり丈夫な素材の本革です。

類似のお品から定価8万円以上だと推察致します。

ぜひ、春の新生活にむけて

よろしくお願い致します^ ^

【カラー】

ブラウン系

【サイズ】

タテ:約8.5cm

ヨコ:約11cm

マチ:約1.5cm

※多少の誤差はご了承ください。

【付属品】

なし

【購入先】

こちらは正規品しか取り扱っていないブランド買取店から今年に購入したものであり、 プロの鑑定士によって、真贋鑑定済になります◎

ご安心くださいませ。

【ご注意点】

・状態表記はあくまでも私の主観です。また画像や説明文で商品の全てを完璧にお伝えすることは困難なため、細かな部分まで気になる方はご購入をご遠慮ください。

・イメージと違った、サイズを間違えたなどの理由での返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

他にもブランドバッグ、財布、アクセサリーなどを多数出品中です。

よろしければそちらもご覧いただけますと嬉しいです。

#BOTTEGAVENETA

#ボッテガヴェネタ

#ボッテガべネタ

#クロコ

#クロコダイル

#財布

#折り財布

#二つ折り財布

#ラウンドジップ

#ワニ革

#エキゾチック

#レザー

#本革

#ブラウン

#美品

#メンズ

#レディース

#コインケース

#小銭入れ

#キャッシュレス

#イントレチャート

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

