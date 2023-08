新品タグ 未着 ア ピース オブ ライブラリー a piece of Library ピンタックワンピース

新品タグ 未着 ア ピース オブ ライブラリー a piece of Library ピンタックワンピース サイズ2 モスグリーン 定価、17.850円 日本製長期保管品になります。完璧新品の綺麗な物を期待される方には向かないです。綿100のスラブ感有るワンピースです。かなり濃いめの緑が珍しくてお洒落だと思います。すっきりとしたスタンドネックにタックやギャザーが施されたワンピースは全体的にリラックス感あるサイズです。固めのパリっとした生地になります。秋に映える素敵なワンピースてす。裏地無し薄手素材柄、スレ 毛羽立ち ネップ、移り毛羽有ります。保管シワ、跡、ヨレ有ります。完璧保管は、出来ておりません。何度も細かく確認し特に目立つ大きなダメージは無いかと思いますが、シミ、解れ、ツレ傷、テカリ等見落としている場合がございます。ご容赦頂ける方のみご購入下さい。わずかな瑕疵も許せない方、神経質な方、一言言わないと気が済まない方はご購入をお控えください。胸囲平置き約55着丈約101袖丈約51 腕付け根から袖口まで肩幅約51素人平置き採寸の為、若干の誤差はご容赦下さい。綿100畳んで保管しています。保管皺、保管跡ついています。長期保管で解れ等劣化する場合がございます、ご承知下さい。あくまでも中古品での個人的感覚で状態の判断をしています。感じ方には、個人差がございます事ご承知下さい。素人保管品です。完璧を求める方、お店の状態を求める方は、購入しないでください。 神経質な方、余裕の無い方、ルーズな方のご購入固くお断りします。 デリケート素材です。見落としは、ご容赦下さい。素人撮影ですので、光の加減で色や雰囲気が変わる事が有ります。ご承知下さい。 サイズは必ず実寸もご確認下さい。確認せずのクレーム、返品おやめ下さい。着日指定がある場合、購入前に必ず質問より連絡下さい。対応可否の返答差し上げます。 質問無しでの対応は、致しかねます。 身勝手なクレーム、返品お断り致します。必ずご納得頂いてから、ご購入下さい。

