(フューチャー × ヘリーハンセン) "NORTH GORE-TEX CAP"

パリ発のスケートボードブランド

ストリートブランド

こちらは、HELLY HANSENのセーリングキャップをベースにデザインしたフルシーム加工の防水キャップです。

つばの中間層にはリフレクト素材を使用することで視認性を高めたデザイン、

側面にサングラスの柄を差し込むことのできるサングラスホルダー仕様で、

セーリングディテールを踏襲した仕立てとなっています。

COLOR

MH:ミディアムグレー

素材

表側:ナイロン 100%

(コーティング等樹脂加工)

裏側:ナイロン 100%

ゴアテックスGORE-TEX

SIZE

FREE

頭周り 55.0〜61.0cm、つばの長さ 7.0cm、高さ 15.5cm

※手作業による採寸のため若干の誤差が生じる場合もございます。予めご了承ください。

- - - スタイリング詳細 - - -

men:身長 176cm 体重 60kg 足のサイズ 26.5cm(実寸)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

