激安店舗 原神　ショウ　激レア　ぬいぐるみ　魈 ネコミミ ぬいぐるみ

原神のショウくんの限定ぬいぐるみです。

サイズ:20cm

内容物:

ぬいぐるみ 1点

つけ尻尾 1点

つけ耳 1点

出生証明書 1点

限定ミニキャラクリップ 1点

ぬいぐるみをご購入いただいた方には、チーク追加サービスは無料ですので、お気軽にコメントしてください。

即購入ok

・こちら他のサイトでも出品しておりますので、予告無く取り下げる場合がございます。

・初期傷がある場合がございますので、予めご理解いただける方のみご購入ください。

検索用

原神

Genshin

ぬいぐるみ

着せ替え

ぬい

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

