充実の品 限定値下げ　パルティール BRILLIANT WAVE ブリリアントウェーブ 美容機器

パルティール BRILLIANT WAVE ブリリアントウェーブ

ケノン 脱毛器 ver.7.2 カートリッジ3つ付き



【専用出品】パナソニックスチーマー ナノケア

セット内容

ke-non ケノン NIPL-2080 脱毛器

○本体×1台

Panasonic EH-SA0B-N GOLD パナソニック スチーマー

○標準付属品

大幅値下げ LINKA 痩身 ハンディキャビテーション

・パッドコード×2本

ドクターエア エクサガンハイパー REG-04 パールホワイト

・ネックストラップ×1本

家庭用脱毛器 ビートツー クール

・USBケーブル×1本

男女共に大人気★動作OK・トリア・ｔｒｉａ レーザー脱毛器

・取扱説明書×1部

ノーベル賞受賞グラフェン加熱技術搭載の最上位モデル♪❤アイマッサージャー

○外箱

ぷう子様専用

○粘着パッド4枚入り×4つ

JOVS X2 無制限回照射 IPL 光美容器 多機能 エメラルド



ブラウン シルクエキスパート Pro5 脱毛器 PL-5117

本体仕様

お値下げしました☆彡正規品、リファ ビューテック レイズ☆彡

◆定格電圧及び周波数／AC100V 50/60HZ

G-ZERO COIL FACIAL MASK

◆電源入力／10W(標準ACアダプター使用時）

セルキュア4tt ++ 頭皮美容機器 新品未使用未開封

◆タイマー/10分・20分・30分

半額フジデノロ 高濃度 炭酸泉 生成装置 B-da 2S スタンダードタイプ

寸法/ W95mmXH155mm X D32mm

新品☆ ミュゼ 脱毛器 スキンケアプロ 脱毛 プロ 家庭用光美容器 サロン専用

◆重量／240g

BRAUN ブラウン シルクエキスパート pro5 PL-5117 脱毛器



【お箱無しの為お手頃価格】ヤーマンフォトスチーマー15-100

定価162800円

☆美品☆美ルル リバース イノセントホワイト セット



リファヘッドスパ新型❗️本日限定激安‼️‼️本日最終日で夕方削除

医療用から生まれた本格的EMSマシンBRILLIANT WAVE 世界が認めた特許取得技術「PDM波」搭載!

保証書付 PanasonicEW-RA89 ブラック



ケノン 脱毛器 kenon 7.1

これ1台でボディメイクは完璧!エステサロンでも使われている本格トリートメントをご自宅で。

正規品 ハイパーナイフ6 クリーム付き

気になる部分にパットを貼るだけだから、カンタンに毎日続けられます。

美品【即購入可能】メディキューブ ダーマエアショット

持ち運びやすいサイズ感とバッテリー搭載機能で、いつでも何処でも”ながら”トレーニングが可能です。

【匿名配送】MAKEQUTTO メイキュット 痩身 美顔器 EMS



イートロン３■ハイパワー高位多重複合波高周波EMS●45万円■テクノリンク社製

2022年12月にパルティール店舗にて購入しました。

家庭用脱毛器 HOME STLASSH（ホームストラッシュ）

10回程使用しました。

限定値下げ パルティール BRILLIANT WAVE ブリリアントウェーブ

SURE LINE aのマットも出品してます。

ヤーマン メディリフト YA-MAN EP-14BB



ケノン ver 6.2 エムテック 家庭用脱毛器

タイプ···EMS

ミーゼ スカルプリフトMS80

部位···全身

【新品未使用】リファ シャワーヘッド ファインバブルピュア

電源方式···充電式

Dr.ibis

重量···～500g未満

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パルティール BRILLIANT WAVE ブリリアントウェーブセット内容○本体×1台○標準付属品 ・パッドコード×2本 ・ネックストラップ×1本 ・USBケーブル×1本 ・取扱説明書×1部○外箱○粘着パッド4枚入り×4つ本体仕様◆定格電圧及び周波数／AC100V 50/60HZ◆電源入力／10W(標準ACアダプター使用時）◆タイマー/10分・20分・30分 寸法/ W95mmXH155mm X D32mm◆重量／240g定価162800円医療用から生まれた本格的EMSマシンBRILLIANT WAVE 世界が認めた特許取得技術「PDM波」搭載!これ1台でボディメイクは完璧!エステサロンでも使われている本格トリートメントをご自宅で。気になる部分にパットを貼るだけだから、カンタンに毎日続けられます。持ち運びやすいサイズ感とバッテリー搭載機能で、いつでも何処でも”ながら”トレーニングが可能です。2022年12月にパルティール店舗にて購入しました。10回程使用しました。SURE LINE aのマットも出品してます。タイプ···EMS部位···全身電源方式···充電式重量···～500g未満

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バイタリフト【新品・未使用】ちゃんちゃん様専用 テルスガイザー ダウンケット付 ヨサ サウナマットレス 温世