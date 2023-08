人気の雑貨がズラリ！ ALBATROS B777 JA707A 全日空 ANA キーホルダー 白色 航空機

全日空で飛行を行っていたJA707Aの機体キーホルダーを入荷致しました。

JA707Aは全日空が保有していたBoeing777-200ERです。

■機体情報

機体記号:JA707A

ALBATROS B777 JA707A 全日空 ANA キーホルダー 白色

保有:全日空

機種:Boeing 777 > 777-200

モデル:Boeing 777-281/ER

製造番号:27037 /247

期間:1999/10 〜2020/10

■カラー : White

■サイズ : W4.3cm / H 6.7cm

■素材 : ジュラルミン(航空機の機体一部)

■原産国 :台湾

■JANコード : 4580014053460

■ALBATROSとは

実際に退役した航空機の胴体から作られています。

小さな傷・薄片状の塗装などは正常なことであり、飛行機の機体から作られたヴィンテージ製品の魅力となっております。

■下記について同意の上ご注文をお願い致します

・撮影のため数回ほど開封をしておりますが、未使用品でございます。

・背面部分は、様々な色・形がございます。

不規則に発送を行なっているため、希望タイプがある場合は必ず事前にメールまたは電話にてお問合せの上ご購入をお願い致します。

お客様都合による返品、返金は受け付けておりません。ご了承ください。

シリアル番号はランダムです。写真はイメージになります。

値段交渉は致しかねます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

