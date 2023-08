22aw 未使用 elephant TRIBAL fabrics エレファントトライバルファブリックス Inside Out Ombre check BD Shirt ドッキング シャツ BLACK M

モデルが着用しているのは、あくまでも着用した時のイメージです

【状態】 未使用品です。保管の際にヒッカケが御座います。(画像にてご確認下さい)

【カラー】 BLACK (紙タグ記載)

【素材】画像の内タグよりご確認ください。

【サイズ】M

【平置き採寸】

【肩幅】 55cm

【脇下身幅】 67cm

【着丈】 74.5cm

【袖丈】 61.5cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エレファントトライバルファブリックス 商品の状態 新品、未使用

