GoPro HERO5とカルマグリップ等のセット出品です。

どちらも動作確認済みで、各種機能に問題はありません。

ハードな使い方をしていない為、外装小傷はあるものの、コンディションは良好です。

特に、カルマグリップについては使用回数2〜3回程度ですので、今後もまだまだお使い頂けます。

karmagripは、手ブレを防ぐ以外にも動画撮影における効果は絶大ですので、クオリティの高い動画をGoProで撮影するには必須のアイテムと言えます。

詳しいコンディションは写真でご確認下さい。

付属品等は写真の通りです。

¥3,780相当のGoProの純正ヘッドストラップと、¥5,720相当のGLIDER製の便利なフレックス クランプもおまけでお付けします。

※価格を低く設定している為、これ以上の価格交渉はご遠慮ください。

早いもの勝ちの即購入OKです。

商品の情報 ブランド ゴープロ 商品の状態 やや傷や汚れあり

