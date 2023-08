★お手数ですがプロフご一読願います★

※注:出品しているHOKAシューズ2点は友人が定価で引き取ってくれる予定となりました。ただし直ぐには会えないため「早くに売れるならそちらにどうぞ」とのこと。早めに処分したいため、友人に会うまでは出品を続けますが、日数経過ごとに定価に近づく変動価格となることご了承ください。

ランニングが気持ち良い季節に♪

これから始める方、レースに臨む方、

この機会に是非!

HOKAの中でもお値段お高めのボンダイ8をほぼ新品でリーズナブルに入手できるチャンスです(^ ^)

◾️ランニングシューズ

◾️レーシング

◾️ホカオネオネ

◾️ボンダイ8

◾️ブルーxピンク

(コースタル スカイ / オール アボード)

◾️レディース

◾️24cm

◾️厚底

◾️定価 ¥25300

◾️商品番号 1127952

◾️2023年4月購入

試し履きのため外を30分ほど歩いたのみで新品同様。

足を包み込む柔らかさとクッション性が高いことが特徴です。

ランニング初心者からウルトラマラソンまで、脚を労る走りに貢献するモデル。

色味やサイズが気になる方は各サイトや店頭にてご自身で確認をお願いします。

走行なしの美品ですが、外を歩いたため靴底の汚れのみご承知おき願います。(写真参照)

インソールは未使用です。

使いたいインソールが合わなかったため泣く泣く出品。

めっちゃ可愛いカラーでテンション上がるし足首が柔らかくてほわほわです♪

●用途

ロード

●特徴

エンジニアードメッシュアッパーが通気性と快適性を提供

インサイドガセットタン仕様

リサイクル素材のライニングメッシュ

ヒール部分にプルタブ

Ortholite® Hybrid(リサイクル)を使用したソックライナー

一新された軽量で弾力性のあるフォーム

PROFLY™構造のミッドソール

Durabrasion Rubber™アウトソール

軽量化を実現するゾーンラバーを配置

#ホカオネオネ

#ホカ(HOKA)

#ボンダイ8

#24cm

#レディース

#ブルー

#新色

#厚底

#マラソン

#ウルトラマラソン

#陸上

#ランニング

#ランニングシューズ

#ウォーキング

#トレーニング

#レーシング

#トライアスロン

#アクアスロン

#初心者

#美品

#新品

#軽量

商品の情報 ブランド ホカオネオネ 商品の状態 未使用に近い

★お手数ですがプロフご一読願います★※注:出品しているHOKAシューズ2点は友人が定価で引き取ってくれる予定となりました。ただし直ぐには会えないため「早くに売れるならそちらにどうぞ」とのこと。早めに処分したいため、友人に会うまでは出品を続けますが、日数経過ごとに定価に近づく変動価格となることご了承ください。ランニングが気持ち良い季節に♪これから始める方、レースに臨む方、この機会に是非!HOKAの中でもお値段お高めのボンダイ8をほぼ新品でリーズナブルに入手できるチャンスです(^ ^)◾️ランニングシューズ◾️レーシング◾️ホカオネオネ◾️ボンダイ8◾️ブルーxピンク(コースタル スカイ / オール アボード)◾️レディース◾️24cm◾️厚底◾️定価 ¥25300◾️商品番号 1127952◾️2023年4月購入試し履きのため外を30分ほど歩いたのみで新品同様。足を包み込む柔らかさとクッション性が高いことが特徴です。ランニング初心者からウルトラマラソンまで、脚を労る走りに貢献するモデル。色味やサイズが気になる方は各サイトや店頭にてご自身で確認をお願いします。走行なしの美品ですが、外を歩いたため靴底の汚れのみご承知おき願います。(写真参照)インソールは未使用です。使いたいインソールが合わなかったため泣く泣く出品。めっちゃ可愛いカラーでテンション上がるし足首が柔らかくてほわほわです♪●用途ロード●特徴エンジニアードメッシュアッパーが通気性と快適性を提供インサイドガセットタン仕様リサイクル素材のライニングメッシュヒール部分にプルタブOrtholite® Hybrid(リサイクル)を使用したソックライナー一新された軽量で弾力性のあるフォームPROFLY™構造のミッドソールDurabrasion Rubber™アウトソール軽量化を実現するゾーンラバーを配置#ホカオネオネ#ホカ(HOKA)#ボンダイ8#24cm#レディース#ブルー#新色#厚底#マラソン#ウルトラマラソン#陸上#ランニング#ランニングシューズ#ウォーキング#トレーニング#レーシング#トライアスロン#アクアスロン#初心者#美品#新品#軽量

